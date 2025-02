Impacto ambiental da IA generativa em cinco números

O avanço da inteligência artificial (IA) generativa é acompanhado por preocupações crescentes sobre seu impacto ambiental, um dos principais temas de uma cúpula internacional sobre esta tecnologia que acontecerá neste mês em Paris.

A seguir, cinco números que mostram este impacto:

– Consumo dez vezes maior que o Google

Cada pesquisa no ChatGPT, o chatbot da OpenAI que pode gerar todos os tipos de conteúdo com uma simples solicitação, consome 2,9 Wh de eletricidade.

Isso é 10 vezes superior ao gasto de uma pesquisa no Google, de acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA).

Atualmente, a OpenAI reivindica 300 milhões de usuários semanais, com cerca de um bilhão de solicitações enviadas diariamente.

Além do ChatGPT, que popularizou a IA generativa com seu lançamento em 2022, há uma grande variedade de bots de conversação.

Só na França, por exemplo, quase 70% dos jovens de 18 a 24 anos relatam usar essa tecnologia, segundo uma pesquisa do instituto de pesquisa Ifop.

– 3% do consumo de eletricidade em 2030

Os data centers, que armazenam as informações e fornecem a enorme capacidade de computação exigida pela IA, estão no centro dessa tecnologia.

Em 2023, estas infraestruturas digitais foram responsáveis por quase 1,4% do consumo global de eletricidade, de acordo com um estudo da Deloitte.

Com o rápido crescimento do uso, o número pode chegar a 3% dos gastos globais até 2030, cerca de 1.000 TWh, o consumo anual combinado da França e da Alemanha, diz a consultoria.

Enquanto isso, a AIE prevê um aumento de mais de 75% na demanda de eletricidade desses centros entre 2022 e 2026, impulsionado pela IA e pelas criptomoedas.

Nesse ritmo, 40% dos data centers dedicados à inteligência artificial não receberão fornecimento de energia suficiente até 2027, de acordo com um estudo da empresa norte-americana Gartner.

– 300 toneladas de CO2

O treinamento de um grande modelo de linguagem de IA gera cerca de 300 toneladas de CO2, o equivalente a 125 voos de ida e volta entre Nova York e Pequim, estimaram pesquisadores da universidade americana Massachusetts Amherst em 2019.

Os especialistas de Oxford chegaram a uma conclusão semelhante em 2021, calculando que uma única sessão de treinamento do GPT-3, o modelo OpenAI que sustenta o ChatGPT, produziu 224 toneladas de CO2.

E para progredir, as empresas precisam treinar milhares de modelos.

No entanto, é difícil avaliar com precisão as emissões de gases de efeito estufa causadas pela IA generativa.

Especialistas e instituições internacionais reclamam que as informações sobre as condições de fabricação desses modelos e sobre os data centers são escassas e que há uma falta de regras de medição globais.

– 6,6 bilhões de metros cúbicos de água até 2027

A operação de data centers requer sistemas de resfriamento com uso intensivo de água.

Por exemplo, o GPT-3 consome cerca de meio litro de água para gerar entre 10 e 50 respostas, de acordo com uma estimativa conservadora feita por pesquisadores da Universidade da Califórnia Riverside e da Universidade do Texas Arlington.

Seu estudo publicado em 2023 estimou que o crescimento da demanda de IA exigirá o consumo de 4,2 a 6,6 bilhões de metros cúbicos de água em 2027, o que representa de quatro a seis vezes o consumo anual da Dinamarca.

– 2.600 toneladas de lixo eletrônico

Essa tecnologia também gerou 2.600 toneladas de lixo eletrônico em 2023, como placas gráficas, servidores ou cartões de memória, de acordo com um estudo publicado na revista científica Nature Computational Science.

O número pode aumentar para 2,5 milhões de toneladas até 2030, uma quantidade equivalente a 13,3 bilhões de smartphones, de acordo com esse estudo.

Além disso, os servidores e chips de computador necessários para desenvolver a IA envolvem o uso de metais raros, cuja extração intensiva, especialmente na África, é realizada por meio de processos poluentes, observa a Agência Francesa de Transição Ecológica.

