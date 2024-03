Importação de minério de ferro pela China tem recorde para o 1º bimestre

PEQUIM (Reuters) – As importações de minério de ferro pela China nos dois primeiros meses de 2024 aumentaram 8,1% em relação ao ano anterior, uma vez que as siderúrgicas se reabasteceram para atender às necessidades de produção durante e após o feriado de uma semana do Ano Novo Lunar.

O maior consumidor de minério de ferro do mundo trouxe 209,45 milhões de toneladas métricas da principal matéria-prima para a fabricação de aço — um recorde para o período de dois meses, segundo dados da alfândega divulgados na quinta-feira.

O número corresponde a uma média mensal de 104,73 milhões de toneladas, contra uma média mensal de 98,39 milhões de toneladas em 2023.

Isso se compara a 100,86 milhões de toneladas importadas em dezembro.

A China combina os dados de importação de janeiro e fevereiro em uma única divulgação para suavizar o impacto dos feriados do Ano Novo Lunar, que caíram em fevereiro deste ano.

A oferta melhor do que o esperado em uma temporada de embarques tipicamente lenta e um dia extra em fevereiro devido ao ano bissexto ajudaram o aumento anual das importações, disseram os analistas.

As reservas em novembro e dezembro para embarques que chegariam em janeiro-fevereiro foram robustas, pois os compradores estavam preocupados com a possibilidade de os preços do minério de ferro, que estavam subindo na época, subirem ainda mais, disseram os analistas.

Os compradores também esperavam que a demanda de minério aumentasse após o feriado, devido ao consumo de aço sazonalmente mais forte na primavera.

As importações mais altas contribuíram para a queda dos preços e o aumento dos estoques no porto no período de janeiro a fevereiro, de acordo com os analistas.

Os preços do minério de ferro caíram 19% durante os dois meses, enquanto os estoques nos principais portos subiram mais de 16%, chegando a 134,9 milhões de toneladas no final de fevereiro, o maior desde março de 2023, segundo dados da consultoria Steelhome.

“Se a produção de metais quentes continuar a oscilar em níveis relativamente baixos nos próximos meses, as importações de minério de ferro podem cair”, disse Xu Xiangchun, diretor de conteúdo da consultoria Mysteel, referindo-se à recuperação mais lenta do que o esperado na demanda de minério após o feriado do Ano Novo Lunar.

As exportações chinesas de produtos siderúrgicos cresceram 32,6%, para 15,91 milhões de toneladas nos dois primeiros meses do ano em relação ao mesmo período do ano anterior, o nível mais alto para o período desde 2016, também mostraram os dados.

As importações chinesas de produtos siderúrgicos caíram 8,1%, para 1,13 milhão de toneladas.

(Reportagem de Amy Lv e Andrew Hayley)