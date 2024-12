Incêndio destrói 100 negócios em mercado na capital de Honduras

Cem pequenos negócios de um mercado popular da capital de Honduras foram destruídos, nesta sexta-feira (13), por um incêndio, informaram os bombeiros.

O fogo no mercado Las Américas começou às 01h00 da madrugada (04h00 de Brasília), no entanto o alarme foi dado horas depois, explicou o porta-voz do copo de bombeiros Oscar Triminio. As chamas foram controladas ao amanhecer.

“Fomos até o local e vimos que era um incêndio de grandes proporções, em uma área […] onde funcionam sapatarias, venda de roupas e mercadorias em geral”, disse Triminio, que estimou que 100 lojas foram destruídas.

O sinistro não deixou vítimas, mas sim um grande prejuízo aos comerciantes, disse ele.

“Que Deus nos ajude e às pessoas que podem nos ajudar”, disse a comerciante Evelyn Reyes, que disse que as chamas destruíram “um esforço de 20 anos” de sua família.

Estima-se que diariamente o Las Américas e o mercado vizinho, Colón, atendem cerca de 20 mil pessoas que compram alimentos, roupas e sapatos pelos preços mais baixos da capital.

Os incêndios têm sido recorrentes neste local por conta das más condições do sistema elétrico e das construções improvisadas de madeira, que favorecem a propagação do fogo.

Um sinistro anterior, em maio, destruiu uma dezena de locais.

