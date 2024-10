Incêndio em ônibus escolar deixa pelo menos 23 mortos na Tailândia

Ao menos 23 pessoas morreram no incêndio de um ônibus que transportava estudantes na Tailândia, anunciou a polícia nesta terça-feira (1º).

O incidente ocorreu em uma estrada nos arredores de Bangcoc, com um ônibus que transportava 38 alunos, com idades entre o jardim de infância e a adolescência, e seis professores, que realizavam um passeio escolar.

“Encontramos 23 corpos dentro do ônibus”, disse o chefe da polícia forense, Trairong Phiwpan, à imprensa. Ainda não se sabe quantos eram adultos ou crianças.

As outras 21 pessoas conseguiram escapar do incêndio.

Algumas das crianças que sobreviveram tiveram queimaduras graves no rosto, boca e olhos, disseram os médicos à imprensa local.

O estado do corpo das vítimas, que ficaram presas nas chamas, dificultou os trabalhos de identificação, que podem levar dias, e atrasou a divulgação de um primeiro balanço oficial.

“Alguns corpos recuperados eram muito, muito pequenos. Deviam ser muito jovens”, declarou Piyalak Thinkaew, chefe da equipe de resgate enviada ao local.

“O instinto das crianças foi fugir pela traseira do ônibus e foi lá que os corpos foram encontrados. […] As queimaduras dificultam a identificação das vítimas”, disse.

– Motorista foragido –

A polícia procura o motorista do ônibus, que está foragido.

“O motorista fugiu, não esperamos que ele se entregue. Vamos enviar uma equipe para procurá-lo”, declarou um policial à imprensa.

O acidente foi provocado por um pneu furado, que levou à colisão do ônibus contra uma barreira, e afetou os tanques de gás comprimido, causando o incêndio, afirmaram os socorristas.

O veículo fazia parte de um comboio de três ônibus que transportava crianças de uma escola na província de Uthai Thani, no norte, para uma viagem ao museu de ciências de Bangcoc.

Um vídeo divulgado na conta da escola no Facebook, poucas horas antes do incidente, mostra um grupo de crianças vestidas com uniformes laranja visitando os templos de Ayutthaya.

A primeira-ministra, Paetongtarn Shinawatra, visitou o hospital onde estavam algumas das vítimas.

“Como mãe, gostaria de enviar meus sinceros pêsames às famílias dos feridos e mortos”, escreveu a premiê na rede social X, detalhando que o governo assumiria as despesas médicas das vítimas.

As imagens compartilhadas nas redes sociais mostram enormes chamas no ônibus, em uma estrada movimentada que liga Bangcoc aos subúrbios do norte.

Os bombeiros conseguiram controlar as chamas, mas as equipes de emergência precisaram aguardar o resfriamento do ônibus antes do início da operação para recuperar os corpos.

A Tailândia tem um dos piores balanços na área de segurança rodoviária devido a veículos sem manutenção e direção imprudente dos condutores. Cerca de 20.000 pessoas morrem todo ano em acidentes rodoviários no país, segundo a Organização Mundial da Saúde.

