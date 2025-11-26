Incêndio em complexo residencial deixa ao menos 13 mortos em Hong Kong

Um incêndio de grandes proporções destruiu, nesta quarta-feira (26), vários blocos de um complexo residencial em Hong Kong, causando a morte de pelo menos 13 pessoas, informaram fontes oficiais.

“O Departamento dos Bombeiros atendeu um total de 28 vítimas, nove das quais foram declaradas mortas no local do acidente. Outras seis foram levadas ao hospital em estado grave e quatro delas faleceram posteriormente”, declarou Chou Wing-yin, do serviço dos bombeiros, durante uma coletiva de imprensa.

Um bombeiro de 37 anos foi encontrado com queimaduras no rosto e declarado morto após ser trasladado urgentemente ao hospital, segundo o diretor de Serviços dos Bombeiros, Andy Yeung.

As imensas chamas começaram nos andaimes de bambu que tinham sido erguidos ao redor de várias das torres do complexo Wang Fuk Court, em Tai Po, um distrito na zona norte do centro financeiro chinês, antes de se espalhar.

Um jornalista da AFP ouviu fortes rangidos, possivelmente do bambu queimando, e viu espessas colunas de fumaça erguendo-se em ao menos cinco dos oito prédios do complexo.

“Não há nada que se possa fazer pela propriedade. Preocupa-nos que haja pessoas presas dentro”, declarou um morador de sobrenome So, de 57 anos.

A polícia afirmou ter recebido informações de moradores presos nos prédios, segundo veículos de imprensa de Hong Kong. Agentes no local afirmaram, sob a condição do anonimato, não poder confirmar se ainda havia pessoas presas ao cair da noite, explicando que “os bombeiros não podem entrar”.

As autoridades declararam que se trata de um incêndio de “cinco alarmes”, o nível mais elevado.

– Evacuação dos prédios próximos –

O jornal South China Morning Post noticiou que a polícia tinha começado a evacuar dois prédios em outro complexo residencial próximo.

“O fogo não está controlado e não me atrevo a ir embora. Não sei o que posso fazer”, comentou um morador na faixa dos 40 anos.

As autoridades habilitaram uma linha de telefone de emergência e abriram dois abrigos temporários em centros comunitários para os moradores evacuados. Também foram fechados trechos de uma rodovia próxima devido aos trabalhos de extinção do incêndio.

“Aconselha-se aos moradores dos arredores permanecer no interior, fechar portas e janelas e manter a calma”, ressaltou o Departamento dos Serviços dos Bombeiros.

“Também se aconselha ao público evitar ir à zona afetada pelo incêndio”, acrescentou.

A Associação pelos Direitos das Vítimas de Acidentes Industriais expressou sua “profunda preocupação” com os incêndios relacionados com andaimes, mencionando incidentes similares em abril, maio e outubro.

As autoridades ainda não informaram sobre as possíveis causas da tragédia.

