Incêndio em fábrica de baterias deixa 22 mortos na Coreia do Sul

Um incêndio em uma fábrica de baterias de lítio na Coreia do Sul deixou 22 mortos, incluindo 18 chineses, informaram os bombeiros nesta segunda-feira (24), acrescentando que uma pessoa continua desaparecida.

“Vinte estrangeiros estão entre os mortos, 18 deles eram chineses, um do Laos e uma pessoa de nacionalidade desconhecida”, declarou à imprensa um membro dos bombeiros, Kim Jin-young, alertando que a identificação das vítimas é difícil devido às queimaduras.

Mais de 100 pessoas trabalhavam na fábrica quando ouviram uma série de explosões no segundo andar, onde as baterias de lítio são inspecionadas e embaladas, acrescentou a mesma fonte.

Após terem conseguido controlar o incêndio de grandes proporções, os bombeiros entraram no prédio para retirar os corpos.

“A maioria dos corpos está muito queimada, então leva tempo para identificá-los”, afirmou Kim, acrescentando que os bombeiros procuram uma pessoa desaparecida enquanto realizam “operações de resfriamento para evitar que o fogo se espalhe por outras fábricas próximas”.

O incêndio ocorreu em Hwaseong, ao sul da capital, Seul, em uma fábrica do grupo sul-coreano Aricell, especializada em baterias.

Altamente inflamáveis, cerca de 35 mil baterias de lítio estavam armazenadas no segundo andar da construção quando o incêndio começou.

“Foi difícil entrar no prédio porque temíamos outras explosões”, disse Kim, que informou que as chamas foram combatidas com “areia seca”.

Dezenas de caminhões de bombeiros estavam estacionados em frente à fábrica, segundo um jornalista da AFP.

Imagens divulgadas pela agência Yonhap mostram grandes colunas de fumaça saindo da fábrica devastada pelas chamas.

– Alertas –

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, pediu às autoridades que “mobilizassem todo o pessoal e equipamento disponível para se concentrarem na busca e resgate de pessoas”, informou o seu gabinete.

O líder sul-coreano alertou ainda que as autoridades devem “garantir a segurança dos bombeiros face à rápida propagação do incêndio”.

Funcionários locais aconselharam os moradores de Hwaseong a ficarem em casa. “Há muita fumaça devido a incêndios em uma fábrica. Por favor, prestem atenção à segurança, particularmente evitando sair”, dizia um alerta enviado por SMS.

As baterias de lítio são utilizadas em todos os tipos de setores, como veículos elétricos ou computadores portáteis.

O incêndio é um dos piores desastres industriais registrados em muitos anos no país, um grande produtor deste tipo de material.

Em 1989, um acidente em uma fábrica de produtos químicos em Yeosu, província de Jeolla do Sul, deixou 16 mortos e 17 feridos. Em 2020, 38 pessoas morreram no incêndio em um armazém em Icheon, ao sul de Seul.

