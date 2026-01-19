Incêndio em shopping center no Paquistão deixa 21 mortos

Um incêndio em um shopping center no fim de semana em Karachi, no sul do Paquistão, deixou 21 mortos, informaram, nesta segunda-feira (19), socorristas locais, que continuam as buscas por cerca de 60 desaparecidos.

O fogo começou na noite de sábado no Gul Plaza, um dos mais movimentados de Karachi, com três andares e 1.200 lojas.

“No total, encontramos 21 corpos e as operações de buscas continuam”, disse à AFP, nesta segunda-feira, Hasan Khan, chefe das operações de resgate, acrescentando que as chamas estão sob controle.

O incêndio também deixou cerca de 30 feridos, que tiveram de ser hospitalizados.

Shehbaz Ghulam, de 45 anos, não tem notícias do sobrinho desde sábado. “Apelamos às autoridades. Seja qual for seu estado, se o encontrarem, teremos paz”, disse, ao lado dos escombros ainda fumegantes.

Assim como ele, várias pessoas foram ao local do incêndio na esperança de obter notícias dos parentes.

Comerciantes e famílias criticam as autoridades pela suposta lentidão das operações de resgate.

Os incêndios são frequentes nesta megalópole de mais de 20 milhões de habitantes devido à precariedade das construções.

