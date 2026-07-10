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Incêndio florestal deixa 11 mortos no sul da Espanha

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Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

Os bombeiros continuavam lutando nesta sexta-feira (10) contra o incêndio que começou na véspera na província de Almería, na região turística do sul da Espanha, e deixou pelo menos 11 mortos, incluindo vários que podem ser estrangeiros, além de 19 pessoas desaparecidas.

O incêndio se propagou rapidamente na quinta-feira por esta área de relevo acidentado, com desfiladeiros e casas espalhadas por áreas florestais, onde as pessoas que tentavam fugir ficaram presas, segundo as primeiras investigações.

“No momento contabilizamos 11 mortos”, afirmou o secretário andaluz de Emergências, Antonio Sanz, nesta sexta-feira, antes de destacar que o balanço é provisório.

Além disso, 19 pessoas “desaparecidas” são procuradas, informou o presidente regional, Juan Manuel Moreno Bonilla, em entrevista a uma emissora de rádio.

Ele também informou o balanço de oito feridos, quatro deles em estado grave, no incêndio “verdadeiramente difícil” que, até o momento, devastou 3.150 hectares. 

A rápida propagação das chamas transformou esta área escarpada, a poucos quilômetros da movimentada costa mediterrânea, em “uma espécie de ratoeira”, disse Moreno Bonilla.

“Tudo parece indicar que, no caso dos mortos, estamos diante, em sua maioria ou na totalidade, de estrangeiros”, acrescentou Sanz. Ele acrescentou, no entanto, que “enquanto não for feita a identificação, não se pode confirmar”.

 

 

mdm-rs/avl/fp

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