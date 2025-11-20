Incêndio leva seguranças a evacuar sede da COP30
Um incêndio foi declarado nesta quinta-feira no pavilhão central da COP30, em Belém, o que levou a segurança do evento a evacuar o local.
As chamas começaram na entrada e se espalharam rapidamente pelo local. O fogo abriu um buraco no teto e atingiu outras estruturas do pavilhão, observou um jornalista da AFP.
Equipes da segurança e da ONU recorreram a extintores para tentar conter o fogo. Bombeiros também estavam presentes.
Milhares de participantes da conferência aguardavam com calma do lado de fora. O fogo começou quando ministros de todo o mundo participavam de negociações sobre temas como transição energética e financiamento climático, a um dia do encerramento do evento.
Em entrevista a TV, o ministro do Turismo, Celso Sabino, informou que o incêndio foi controlado e não deixou feridos.
