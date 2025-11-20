Incêndio leva seguranças a evacuar sede da COP30

afp_tickers

2 minutos

Um incêndio atingiu nesta quinta-feira parte do pavilhão central da COP30, em Belém, o que levou à evacuação do local até o controle das chamas.

O fogo teve início na área de acesso restrito onde acontece a conferência climática da ONU. As chamas abriram um buraco no teto e atingiram outras estruturas, observou um jornalista da AFP.

A fumaça se espalhou dentro e fora do local, causando um movimento de pânico inicial. Minutos depois, a organização brasileira da COP30 informou que o incêndio havia sido controlado, sem deixar feridos.

Antes da chegada dos bombeiros, equipes da segurança e da ONU recorreram a extintores para tentar conter o fogo. Milhares de participantes da conferência aguardaram do lado de fora, sob uma leve chuva, que se misturava ao cheiro de plástico queimado.

O fogo começou quando ministros de todo o mundo participavam de negociações sobre temas como transição energética e financiamento climático, na véspera do encerramento do evento.

O negociador-chefe do Brasil, Mauricio Lyrio, disse à AFP que estava assinando um acordo com um país quando a evacuação começou. O ministro do Turismo, Celso Sabino, disse na TV que um curto-circuito ou um celular carregando podem ter causado o incêndio.

Quase toda a estrutura da COP30 foi montada sob grandes tendas. A escolha de Belém para sediar a conferência impôs uma série de desafios logísticos ao governo do país.

Após uma crise causada pelos altos custos de hospedagem, a presidência brasileira da COP recebeu na semana passada uma queixa da ONU, depois que um grupo indígena forçou o dispositivo de segurança durante um protesto.

bur-app-ffb/mel/lb