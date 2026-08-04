Incêndio na França revela obuses da Segunda Guerra Mundial

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Um grande incêndio perto de Bordeaux, no sudoeste da França, revelou a presença de obuses da Segunda Guerra Mundial na localidade de Le Porge, cujos moradores puderam voltar para casa nesta segunda-feira (3), após vários dias de operações de desminagem.

No município, o mais afetado pela destruição de moradias no departamento de Gironde, quatro projéteis de cerca de 30 cm de comprimento, enferrujados e cobertos de terra, estavam no solo na manhã de hoje, em uma área carbonizada, observou a AFP.

Cerca de 400 projéteis e munições foram recuperados no total, segundo a Prefeitura. Os moradores de dois conjuntos habitacionais isolados durante a desminagem puderam voltar para casa na noite de hoje, horas após o retorno para suas residências dos moradores dos demais bairros.

Durante o incêndio, ouviram-se detonações, que foram confundidas com a explosão de botijões de gás, mas que podem ter sido causadas pelos projéteis, indicou o comandante dos bombeiros Thomas Mimiague.

Os obuses serão armazenados e destruídos posteriormente em um terreno militar. Acredita-se que eles tenham sido abandonados durante a Segunda Guerra.

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