Incêndio suspende tráfego marítimo no estreito de Dardanelos, na Turquia

Centenas de pessoas foram evacuadas e o tráfego marítimo foi suspenso nesta sexta-feira (8) no movimentado estreito de Dardanelos, no noroeste da Turquia, devido a incêndios perto da cidade de Çanakkale, anunciaram as autoridades.

Diante do avanço das chamas, 72 pacientes de um hospital público de Çanakkale e 57 residentes de um lar de idosos tiveram que ser evacuados, anunciou o ministro turco de Agricultura e Florestas, Ibrahim Yumakli.

Os moradores de três aldeias situadas 30 km mais ao sul também foram obrigados a fugir devido a um segundo incêndio florestal.

Em uma delas, Saçakli, várias casas foram destruídas pelas chamas, segundo imagens da agência estatal de notícias Anadolu.

Outras imagens divulgadas pela imprensa turca mostravam bombeiros abandonando um de seus caminhões em chamas em uma estrada florestal próxima a residências.

O ministro da Agricultura detalhou que 24 pessoas tiveram que ser hospitalizadas com intoxicação após inalarem fumaça.

Segundo ele, o combate às chamas ficou mais difícil devido às fortes rajadas de vento, de até 80 km/h.

No total, foram mobilizados 450 bombeiros e socorristas, apoiados por 11 aeronaves, nove helicópteros e 92 caminhões cisterna, segundo fontes oficiais.

As autoridades alertaram que rajadas de vento entre 70 e 75 km/h vão atingir a região neste fim de semana, quando as previsões indicam temperaturas próximas a 35 graus Celsius.

Fronteira natural entre a Europa e a Ásia, o estreito de Dardanelos conecta, ao longo de 60 quilômetros, o Mar Egeu ao Mar de Mármara, que banha a costa sul de Istambul e que, por sua vez, se comunica com o Mar Negro através do estreito de Bósforo.

Um total de 45.849 navios atravessaram o estreito de Dardanelos em 2024, segundo o Ministério dos Transportes turco.

A província de Çanakkale é um popular destino turístico que abriga o sítio arqueológico das ruínas da antiga Troia.

No século XX, foi palco da Batalha de Dardanelos (março de 1915 – janeiro de 1916), uma das derrotas mais sangrentas das forças aliadas durante a Primeira Guerra Mundial frente ao Império Otomano.

