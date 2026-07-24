Incêndios colocam Espanha em ‘situação dramática’ e obrigam a deslocamentos na França

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Espanha e França pediram ajuda europeia diante da “situação dramática” provocada pelos incêndios florestais que cercam Madri e obrigaram centenas de pessoas a saírem de uma península turística no sudoeste da França.

“Estamos vivendo uma situação dramática, não apenas em diferentes províncias espanholas, mas também em regiões de países vizinhos”, disse o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, sobre os incêndios que “estão devastando milhares de hectares”.

Diante da emergência, o Ministério do Interior espanhol pediu nesta sexta-feira o envio de “quatro meios aéreos” ao acionar o mecanismo de proteção civil da União Europeia, solicitação à qual a Grécia respondeu enviando dois Canadair.

Imagens da Guarda Civil mostram chamas próximas a residências em San Martín de Valdeiglesias, e densas colunas de fumaça se elevando ao redor de Villa del Prado, duas localidades situadas a cerca de 60 km a oeste de Madri.

Várias localidades permanecem confinadas e mais de 270 bombeiros e militares estão mobilizados, segundo as autoridades.

Na França, o fogo também não dá trégua e avança perto da prestigiada região vinícola de Bordeaux, no sudoeste do país, onde os incêndios obrigaram moradores e turistas a fugir da península de Cap Ferret de barco, em plena temporada de férias de verão.

– Itália e Espanha em apuros –

Na Espanha, o governo declarou na noite de quinta-feira estado de emergência na Comunidade de Madri e na província de Ávila, próxima à capital.

A medida tem como objetivo mobilizar e centralizar mais rapidamente os recursos para combater os incêndios que provocaram a evacuação de 10.000 pessoas em Madri, e confia à Unidade Militar de Emergência (UME) a gestão da crise.

A Comunidade de Madri afirmou no X que “as condições meteorológicas, principalmente o vento, vão dificultar os trabalhos de extinção nesta sexta-feira”.

O incêndio mais importante queima na província de Guadalajara, a cerca de 100 km ao norte da capital, e devastou 32.000 hectares em uma semana. Centenas de bombeiros continuam tentando conter as chamas.

Na Itália, milhares de agentes de emergência combatiam dezenas de incêndios na Sicília e na região da Calábria, onde uma autoridade local afirmou que alguns incendiários provocaram os focos amarrando trapos embebidos em líquido inflamável ao rabo de gatos de rua para espalhar o fogo.

Um bombeiro morreu após passar mal enquanto combatia as chamas na Sicília, informou o ministro do Interior.

Na terça-feira, dois bombeiros morreram enquanto combatiam outro incêndio perto do aeroporto de Bordeaux.

As florestas queimam com mais facilidade porque a vegetação e os solos europeus sofrem há meses com uma seca acentuada pelas ondas de calor excepcionais que atravessaram o continente em junho e julho e que fizeram evaporar mais água.

É justamente a mudança climática, causada principalmente pela combustão contínua do petróleo, do carvão e do gás, que torna mais grave a seca atual, concluíram meteorologistas do grupo World Weather Attribution em um estudo publicado na quinta-feira.

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