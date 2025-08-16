Incêndios consomem noroeste e oeste da Espanha

The Swiss voice in the world since 1935

A Espanha, que entra em sua terceira semana de alerta de onda de calor, continua combatendo os incêndios concentrados no noroeste e oeste, onde o exército foi mobilizado para ajudar a extinguir as chamas. 

Castela e Leão, Galícia, Astúrias e Extremadura são atualmente os principais focos de incêndios florestais. 

O chefe de Governo, Pedro Sánchez, presidiu a reunião do Comitê Estatal de Coordenação e Gestão de Incêndios Florestais neste sábado (16) “para analisar a evolução dos incêndios”. 

“O governo continua trabalhando com todos os recursos disponíveis para combater o incêndio”, afirmou em sua conta no X. 

Segundo a imprensa espanhola, Sánchez viajará no domingo para os dois incêndios em Ourense, Galícia (16.000 hectares destruídos, segundo as autoridades locais), e em Leão (cerca de 38.000 hectares, segundo o mapa em tempo real do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais). 

A Espanha provavelmente permanecerá em alerta de calor até segunda-feira, o que aumenta o risco de incêndios florestais.

