Incêndios em França e Espanha levam a remoção de dezenas de milhares de pessoas

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Mais de 160 mil pessoas foram evacuadas devido a incêndios no sudoeste da França e perto da capital da Espanha, onde dois grandes focos a oeste de Madri ameaçaram se fundir nesta sexta-feira e agravar a situação.

Mais de 60 mil pessoas precisaram ser desalojadas ou estavam confinadas na região de Madri por causa do “pior incêndio da História” naquela área, anunciou a presidente regional, Isabel Díaz Ayuso.

“A previsão é de que o vento se mantenha e de que até a noite o incêndio continue avançando”, disse o delegado do governo regional, Fran Martín Aguirre. O chefe de governo da Espanha, Pedro Sánchez, ressaltou que seu país e a Europa “vivem uma situação dramática”.

Bombeiros lutavam hoje na Espanha para impedir que os diferentes focos de incêndio convergissem. O medo agora é de que o fogo na região de Madri (que queimou cerca de 6 mil hectares) e outro, na província vizinha de Castela e Leão (com cerca de 9 mil hectares devastados), misturem-se.

O conselheiro regional de Meio Ambiente, Carlos Novillo, advertiu que o fogo no sudoeste da região se encontra em seu “momento mais crítico” e “além da capacidade de extinção”. A Guarda Civil prendeu uma pessoa e investigava outra como possíveis autores do incêndio em Castela e Leão.

Embora ainda estejam longe da capital, as chamas afetam uma série de municípios residenciais bastante povoados, muitos deles cercados por colinas, áreas de mata e vegetação rasteira que favorecem a propagação do fogo.

“Tenho 53 anos e já vi incêndios importantes, mas não um tão grande quanto este”, disse Félix Hernández, vereador do município de Aldea del Fresno, que foi totalmente evacuado.

A situação chegou a ameaçar a capacidade da agência espacial americana de se comunicar com seus robôs e sondas. Um dos incêndios nos arredores de Madri “atravessou” uma instalação da Nasa na Espanha, informou à AFP uma porta-voz.

As condições meteorológicas dificultam o trabalho dos bombeiros e dos militares que tentam conter as chamas, segundo imagens divulgadas pela Guarda Civil. “Temos uma situação adversa, como vocês podem ver pelo vento. Temos estimativas superiores a 50 km/h, e a temperatura também não vai facilitar a nossa tarefa, nem o grau de umidade”, indicou o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, em um posto de comando naquela área.

Outro incêndio importante em Guadalajara, iniciado ontem em uma área pouco povoada a nordeste de Madri e que queimou 32 mil hectares, encontrava-se em fase de estabilização. O Exército se retirou da região.

Desde 1º de janeiro, quase 130 mil hectares na Espanha foram queimados, em comparação com 393 mil em todo o ano de 2025.

– Evacuados na França-

Na França, o fogo também não dava trégua e devastava áreas próximas à região vinícola de Bordeaux, onde a emergência obrigou moradores e turistas a fugir da península de Cap Ferret de barco e por estrada, em plena temporada de férias.

No total, cerca de 141 mil pessoas foram retiradas das zonas ameaçadas pelos incêndios florestais no sudoeste da França, onde as chamas destruíram 22 mil hectares, o dobro da área de Paris, informou nesta sexta-feira o ministro do Interior, Laurent Nuñez, o qual prometeu que as autoridades francesas “farão todo o possível para proteger” a cidade de Bordeaux, perto da área das queimadas.

Os departamentos de Gironda (cuja capital é Bordeaux) e Landes, ambos no sudoeste, são os mais afetados.

Este ano é o segundo com maior área queimada por incêndios na União Europeia desde que os registros começaram, há 20 anos, segundo dados de satélite do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (Effis) analisados pela AFP. Desde o começo do ano, mais de 50 mil hectares queimaram na França, quase o triplo do registrado no mesmo período de 2025, segundo Nuñez.

Na cidade de Lège Cap Ferret, a moradora Maria Lalanne, 90, sem família, foi evacuada durante a noite e teve que deixar para trás seu aparelho auditivo e seus óculos. “Não sei quanto tempo isso vai durar. Não sei o que aconteceu com a minha casa”, disse, atordoada.

As mudanças climáticas, causadas principalmente pela queima contínua de petróleo, carvão e gás, agravam a seca atual, concluíram climatologistas do grupo World Weather Attribution em um estudo publicado ontem.

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