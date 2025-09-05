The Swiss voice in the world since 1935

Incêndios florestais deterioram a qualidade do ar a quilômetros de distância, alerta ONU

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
3 minutos

Os incêndios florestais liberam uma “mistura tóxica” de poluentes que pode deteriorar a qualidade do ar a milhares de quilômetros de distância, afirmou nesta sexta-feira (5) a Organização Meteorológica Mundial (OMM), que observou uma notável anomalia na Amazônia em 2024.

A agência da ONU explicou que a qualidade do ar está intimamente relacionada com as mudanças climáticas e que os dois problemas devem ser abordados de maneira conjunta. 

Os incêndios na Amazônia, Canadá e Sibéria proporcionaram informações sobre como a qualidade do ar pode ser afetada em larga escala, destacou a OMM em seu quinto boletim anual sobre a qualidade do ar e clima.

“As mudanças climáticas e a poluição atmosférica não conhecem fronteiras nacionais, como demonstram o calor intenso e a seca que alimentam os incêndios florestais e degradam a qualidade do ar para milhões de pessoas”, declarou a secretária-geral adjunta da OMM, Ko Barrett.

Ao examinar a interação entre qualidade do ar e clima, a OMM destaca o papel das partículas microscópicas chamadas aerossóis nos incêndios, na formação da neblina de inverno, nas emissões do transporte marítimo e na poluição urbana. 

As partículas com um diâmetro inferior a 2,5 micrômetros (PM 2,5) são consideradas especialmente prejudiciais porque podem penetrar profundamente nos pulmões ou no sistema cardiovascular.

Embora os incêndios florestais de 2024 tenham provocado níveis de PM 2,5 superiores à média no Canadá, Sibéria e África Central, o maior aumento de PM 2,5 foi registrado na Amazônia, segundo a OMM. 

“A maior anomalia ocorreu na bacia do Amazonas, em consequência dos incêndios florestais sem precedentes registrados na região oeste da Amazônia e dos fogos alimentados pela seca que castigaram o norte da América do Sul”, afirmou a OMM em um comunicado.

Em uma entrevista coletiva, Lorenzo Labrador, cientista da OMM, destacou que “a temporada de incêndios florestais tende a ser mais severa e prolongada a cada ano devido às mudanças climáticas”.

Além disso, ele apontou que os incêndios florestais em um continente acabaram provocando poluição atmosférica em outro. “Isto aconteceu no ano passado e também neste ano. Portanto, observamos uma degradação da qualidade do ar em todos os continentes quando as condições meteorológicas são favoráveis”, enfatizou.

Como exemplo, ele mencionou o caso dos incêndios no Canadá que afetaram a Europa. “Estes incêndios produziram essencialmente uma mistura tóxica de componentes que poluem o ar”, resumiu.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a poluição atmosférica provoca mais de 4,5 milhões de mortes prematuras a cada ano em todo o mundo e acarreta importantes custos ambientais e econômicos.

rjm/nl/lrb/bds/hgs/ad/fp

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
34 Curtidas
66 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
16 Curtidas
19 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Como você vê o futuro do seu continente?

Alguns povos ao redor do mundo acreditam no progresso constante de seus países. Mas isso é verdade?

Participe da discussão
33 Curtidas
24 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR