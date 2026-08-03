Incêndios florestais devastam Spokane, no noroeste dos Estados Unidos

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Os bombeiros prosseguiam nesta segunda-feira (3) com as operações para tentar controlar os grandes incêndios na cidade de Spokane, no noroeste dos Estados Unidos, onde as autoridades afirmaram que centenas de imóveis foram destruídos pelas chamas.

Durante o fim de semana, milhares de pessoas receberam ordem para abandonar a cidade do estado de Washington, depois que três incêndios foram declarados dentro e ao redor da área urbana.

O Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, na sigla em inglês) emitiu um alerta sobre “condições de incêndios extremamente críticas” na região, consequência dos fortes ventos e de uma seca excepcional.

Vídeos publicados online e pela imprensa local no domingo mostraram dezenas de casas reduzidas a cinzas, com grandes colunas de fumaça cobrindo a cidade.

“Só de dirigir por aí e olhar as casas… é simplesmente uma das coisas mais desoladoras que já vi na minha vida”, disse à AFP Geoff Beadles, morador de Spokane, depois de abandonar sua residência com a noiva e dois cachorros.

“Centenas de casas e estruturas foram perdidas. Ainda estamos avaliando a possibilidade de perda de vidas”, disse no domingo a prefeita Lisa Brown durante uma entrevista coletiva.

“Para as pessoas que estão sofrendo agora em nossa região, seja pela perda ou pela incerteza… nossos corações estão com vocês. Estamos aqui por vocês a longo prazo”, disse.

Fontes do corpo de bombeiros informaram na noite de domingo que os incêndios permaneciam fora de controle. Além disso, relataram que incursões “não autorizadas” de drones sobre o espaço aéreo dos incêndios impediram a mobilização de helicópteros e outras aeronaves para combater as chamas.

Apesar da previsão de um clima mais favorável para esta segunda-feira, com ventos leves, as temperaturas devem voltar a subir ao longo da semana.

A fumaça sobre a cidade provavelmente fará com que a qualidade do ar seja “muito prejudicial à saúde” nesta segunda-feira, indicou a agência regional de qualidade do ar.

O xerife John Nowels disse que não foram registradas mortes ou feridos até o momento, mas ressaltou que “por causa da dimensão disso e do que é necessário para… fazer esse tipo de investigação em uma cena de incêndio ativo, isso pode mudar”.

O governador de Washington, Bob Ferguson, que declarou estado de emergência, afirmou que o estado enfrenta o quarto ano consecutivo de seca e as autoridades alertam que a temporada de incêndios de 2026 já está entre as mais intensas desde o início dos registros.

Em uma coletiva de imprensa, o governador afirmou que conversou com funcionários federais sobre a liberação de recursos para responder ao desastre, incluindo o presidente Donald Trump, que compreendeu “a gravidade da situação”.

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