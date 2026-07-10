Incêndios florestais na França devastaram o dobro da área em comparação com o ano passado

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Os incêndios florestais na França consumiram neste ano o dobro da superfície em comparação com o mesmo período de 2025, declarou nesta sexta-feira (10) o diretor-geral da Segurança Civil.

A França enfrenta sua terceira onda de calor desde maio, com partes do oeste do país em alerta vermelho devido às altas temperaturas nesta sexta-feira, enquanto incêndios se alastram por diversas regiões.

“Desde o início do ano, registramos pouco mais de 8.000 focos de incêndio em nosso país, o que afeta uma área queimada estimada em mais de 25.000 hectares”, declarou o diretor-geral da Segurança Civil, Julien Marion.

“Isso representa aproximadamente o dobro do registrado no mesmo período do ano passado”, acrescentou.

No sudeste da França, em uma área montanhosa do departamento de Drôme, um incêndio que já devastou 3.700 hectares ainda avançava “lentamente” nesta sexta-feira, informou a Prefeitura.

O Alto Conselho para o Clima da França alertou na quinta-feira que as políticas do país para combater o aquecimento global são “insuficientes”.

Em junho, o país registrou mais de 2.000 mortes atribuíveis à onda de calor e 300 durante as altas temperaturas no final de maio, segundo dados oficiais.

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