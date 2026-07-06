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Incêndios florestais no sul da Europa deixam milhares de deslocados

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Os incêndios florestais que assolam o sul da Europa forçaram milhares de pessoas a deixar suas casas e levaram as autoridades a proibir a presença de espectadores na etapa da Volta da França desta segunda-feira (6), que foi ameaçada por um dos focos de incêndio. 

Centenas de bombeiros combatem incêndios que já consumiram mais de 20.000 hectares em Portugal, Espanha, França, Grécia e outros países. 

Os incêndios se alastram em meio ao aumento das temperaturas, que já atingiram 43°C na Espanha, após as ondas de calor de maio e junho, responsáveis por milhares de mortes em todo o continente. 

Segundo cientistas, as mudanças climáticas, causadas pelo uso de combustíveis fósseis, aumentam o risco e a intensidade das ondas de calor e outros fenômenos climáticos extremos. 

Na França, um incêndio que começou na noite de sábado obrigou a Volta da França a mudar de percurso e deixou 10.000 deslocados, segundo as autoridades.

Na Espanha, a onda de calor atinge o sul e o norte com particular intensidade e deve durar “pelo menos até quarta-feira”, segundo a Agência Nacional de Meteorologia (Aemet) nesta segunda-feira. 

Na Catalunha, os bombeiros continuam monitorando um incêndio florestal próximo a Girona. 

Em Portugal, onde quatro regiões do norte e do centro estão em alerta vermelho devido ao calor, as chamas consumiram pelo menos 13.000 hectares de vegetação em Vouzela, no norte, segundo as autoridades. O incêndio ainda está sendo combatido, mas “sem risco de propagação”, indicou a Defesa Civil.

Na Grécia, um incêndio florestal atingiu duas fábricas em Tessalônica, no norte, o que obrigou as autoridades a evacuarem a área circundante e recomendarem aos moradores que mantenham as janelas fechadas.

Incêndios de grandes proporções também foram relatados na ilha de Hvar, na Croácia, e em Tale, na Albânia. 

A Europa registrou temperaturas recordes durante uma onda de calor em junho, o que teria sido “virtualmente impossível” sem as mudanças climáticas, segundo o grupo de cientistas World Weather Attribution. 

Em 2025, a área devastada por incêndios florestais na Europa atingiu o recorde de 1.034.550 hectares.

burx-cn/ybl/jvb/an/aa

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