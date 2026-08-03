Incêndios mantêm região de Atenas sob ameaça

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A redução da força do vento permitiu o envio de aviões nesta segunda-feira (3) para combater os incêndios em várias frentes na região de Atenas, onde a situação continua preocupante.

“Os focos principais estão nas localidades de Kandyli e Agia Skepi”, quase 50 km ao noroeste da capital grega, declarou Yannis Artopios, porta-voz do corpo de bombeiros, ao canal público Ertnews.

“Permanecemos em alerta”, destacou. “Se tivéssemos que resumir a situação atual, diríamos que houve uma melhora, mas absolutamente nenhuma razão para baixar a guarda”.

Com a redução dos ventos, 13 aviões conseguiram decolar durante a manhã para apoiar os 12 helicópteros e os 450 agentes mobilizados em terra.

Rajadas de vento de até 80 km/h impediram o uso de aviões nos últimos dias.

Os moradores não conseguem acreditar na dimensão da catástrofe. “É um desastre total, o que aconteceu é inaceitável”, declarou à AFP Konstantinos Makrinoris, ex-prefeito da cidade de Vilia, próxima de Porto Germeno.

“O fogo conseguiu percorrer 45 km até aqui a partir do local onde começou inicialmente”, explicou.

As rajadas de até 80 km/h, com picos de 130 km/h, impediram o uso de aviões-tanque contra os incêndios que cercavam Porto Germeno.

Muitos moradores de Atenas escolhem esta região às margens do Golfo de Corinto para passar as férias. A localidade foi evacuada na sexta-feira e, desde então, muitas casas foram destruídas.

Nesta segunda-feira, a velocidade do vento caiu para 12 km/h, segundo o serviço meteorológico grego.

Mais de 12.000 hectares de florestas e terras agrícolas foram queimados em uma semana na Grécia, afetada pela crise climática, assim como todo o Mediterrâneo, segundo dados publicados pela imprensa, que cita análises do programa europeu Copernicus.

As chamas já provocaram várias vítimas: três bombeiros morreram na semana passada e um piloto e o copiloto de um helicóptero no domingo após a colisão com outra aeronave quando tentavam apagar um incêndio nos arredores de Psatha.

bur-hec/mmy/meb/fp/yr