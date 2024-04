Incerteza alta pode significar redução no passo de afrouxamento monetário, diz Campos Neto

(Reuters) – O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta quarta-feira que a persistência de uma falta de previsibilidade intensa pode significar uma redução no passo de afrouxamento monetário, acrescentando que incerteza é a grande questão do próximo encontro do Comitê de Política Monetária (Copom).

Em evento com investidores em Washington, nos EUA, Campos Neto disse que o BC não terá medo de fazer o que é preciso para enfrentar esses riscos, ainda que eventuais mudanças na orientação futura da autarquia possam gerar problema de credibilidade.

Campos Neto destacou que a maior parte das incertezas é global, mas também destacou riscos fiscais domésticos após afrouxamento da meta de resultado primário para 2025.

A taxa Selic está atualmente em 10,75%, após seis cortes consecutivos de 0,50 ponto percentual pelo BC desde agosto do ano passado. A orientação futura do mais recente encontro do Copom previa manutenção do ritmo de corte pelo menos em sua próxima reunião.