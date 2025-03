Indústria musical dos EUA alcança 100 milhões de assinaturas pagas

A indústria musical dos Estados Unidos superou, em 2024, pela primeira vez, as 100 milhões de assinaturas pagas, de acordo com o mais recente relatório da Associação da Indústria Fonográfica dos Estados Unidos (RIAA), divulgado nesta terça-feira (18).

As receitas totais da indústria americana subiram 3% em 2024, atingindo 17,7 bilhões de dólares em vendas no varejo, o que representa 500 milhões de dólares (R$ 2,84 bilhões) a mais em comparação com 2023.

Os serviços de assinatura paga representaram 79% da receita proveniente do streaming e quase dois terços da receita total.

No entanto, o crescimento do streaming tem desacelerado nos últimos cinco anos: em 2024, o aumento foi de menos de quatro milhões de assinaturas, enquanto entre 2020 e 2021 esse número havia disparado em quase nove milhões.

Os rendimentos da música em serviços por demanda com publicidade caíram 2%, para 1,8 bilhão de dólares (R$ 10,23 bilhões). Nesse segmento estão plataformas como YouTube, Facebook e a versão gratuita do Spotify.

O clássico disco de vinil registrou o seu 18º ano consecutivo de crescimento e representa quase 75% da receita do formato físico, que totalizou 2 bilhões de dólares (R$ 11,37 bilhões), segundo a RIAA.

A popularidade do vinil tem crescido de forma constante após seu retorno progressivo ao mercado, impulsionado pela busca de colecionadores e fãs nostálgicos.

Pelo terceiro ano consecutivo, os álbuns de vinil superaram em vendas os CDs, com 44 milhões de unidades vendidas contra 33 milhões, respectivamente.

