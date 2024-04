Indicadores sugerem atividade mais dinâmica que o esperado no Brasil, diz Campos Neto

SÃO PAULO (Reuters) – Indicadores recentes de atividade no Brasil sugerem dinamismo ligeiramente maior que o esperado, especialmente em serviços e comércio, destacou nesta quarta-feira o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

O apontamento faz parte de apresentação de Campos Neto exibida em evento promovido pelo Bradesco BBI em São Paulo.

No documento, o presidente do BC apontou que a inflação no Brasil mantém trajetória de queda, com itens menos voláteis se aproximando da meta, mas ponderou que a inflação de serviços está acima do patamar pré-pandemia e se mostra mais resiliente nos itens mais ligados ao mercado de trabalho.

No evento, Campos Neto disse que participou de evento em fevereiro com pessoas muito otimistas sobre a desinflação global naquele momento, ponderando que o cenário se mostrou mais difícil até este momento.