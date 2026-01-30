Indicados às principais categorias do Grammy
Confira, a seguir, uma lista com os indicados nas principais categorias da 68º edição do Grammy, que acontecerá em 1º de fevereiro, em Los Angeles.
O rapper Kendrick Lamar lidera a lista com nove indicações, seguido por Lady Gaga, com sete. Em terceiro lugar estão o porto-riquenho Bad Bunny, Sabrina Carpenter e o compositor de R&B Leon Thomas, cada um com seis indicações.
– Álbum do ano –
“DeBÍ TiRAR MáS FOToS” – Bad Bunny
“Swag” – Justin Bieber
“Man’s Best Friend” – Sabrina Carpenter
“Let God Sort Em Out” – Clipse (Pusha T & Malice)
“Mayhem” – Lady Gaga
“GNX” – Kendrick Lamar
“Mutt” – Leon Thomas
“Chromakopia” – Tyler, The Creator
– Gravação do ano, que reconhece a interpretação geral de uma canção –
“DtMF” – Bad Bunny
“Manchild” – Sabrina Carpenter
“Anxiety” – Doechii
“Wildflower” – Billie Eilish
“Abracadabra” – Lady Gaga
“Luther” – Kendrick Lamar with SZA
“The Subway” – Chappell Roan
“APT.” – Rose y Bruno Mars
– Canção do ano, reconhecimento a uma composição –
“Abracadabra” – Lady Gaga, Henry Walter e Andrew Watt, compositores (Lady Gaga)
“Anxiety” – Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)
“APT.” – Amy Allen, Christopher Brody Brown, Roget Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas & Henry Walter, compositores (Rose e Bruno Mars)
“DtMF” – Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo Rene Sencion Sanabria, Tyler Thomas Spry e Roberto Jose Rosado Torres, compositores (Bad Bunny)
“Golden (“KPop Demon Hunters”) – EJAE & Mark Sonnenblick, compositores (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)
“Luther” – Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solana Rowe, Mark Anthony Spears e Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar e SZA)
“Manchild” – Amy Allen, Jack Antonoff e Sabrina Carpenter, compositores (Sabrina Carpenter)
“Wildflower” – Billie Eilish O’Connell e Finneas O’Connell, compositores (Billie Eilish)
– Melhor artista revelação –
Olivia Dean
KATSEYE
The Marias
Addison Rae
sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young
– Melhor Perfomance Solo de Pop –
“Daisies” – Justin Bieber
“Manchild” – Sabrina Carpenter
“Disease” – Lady Gaga
“The Subway” – Chappell Roan
“Messy” – Lola Young
– Melhor Perfomance Pop de Duo ou Grupo –
“Defying Gravity” – Cynthia Erivo e Ariana Grande
“Golden (“KPop Demon Hunters”) – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
“Gabriela” – KATSEYE
“APT.” – Rose e Bruno Mars
“30 For 30” – SZA with Kendrick Lamar
– Melhor Álbum Vocal de Pop –
“Swag” – Justin Bieber
“Man’s Best Friend” – Sabrina Carpenter
“Something Beautiful” – Miley Cyrus
“Mayhem” – Lady Gaga
“I’ve Tried Everything but Therapy (Part 2)” – Teddy Swims
– Melhor Álbum de Rap –
“Let God Sort Em Out” – Clipse (Pusha T e Malice)
“Glorious” – GloRilla
“God Does Like Ugly” – JID
“GNX” – Kendrick Lamar
“Chromakopia” – Tyler, The Creator
– Melhor Performance de Rap –
“Outside” – Cardi B
“Chains & Whips” – Clipse (Pusha T e Malice), com a participação de Kendrick Lamar e Pharrell Williams
“Anxiety” – Doechii
“tv off” – Kendrick Lamar featuring Lefty Gunplay
“Darling, I” – Tyler, The Creator Featuring Teezo Touchdown
– Melhor Videoclipe –
“Manchild” – Sabrina Carpenter
“So Be It” – Clipse
“Anxiety” – Doechii
“Love” – OK Go
“Young Lion” – Sade
– Melhor Álbum de Música Global –
“Sounds Of Kumbha” – Siddhant Bhatia
“No Sign of Weakness” – Burna Boy
“Eclairer le monde – Light the World” – Youssou N’Dour
“Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live)” – Shakti
“Chapter III: We Return to Light” – Anoushka Shankar com a participação de Alam Khan e Sarathy Korwar
“Caetano e Bethânia Ao Vivo” – Caetano Veloso e Maria Bethânia
– Artistas com mais indicações –
Kendrick Lamar – 9
Lady Gaga – 7
Bad Bunny – 6
Leon Thomas – 6
Sabrina Carpenter – 6
bur-sst/pr/nn/rm/aa