Indicados às principais categorias do Grammy

Confira, a seguir, uma lista com os indicados nas principais categorias da 68º edição do Grammy, que acontecerá em 1º de fevereiro, em Los Angeles.

O rapper Kendrick Lamar lidera a lista com nove indicações, seguido por Lady Gaga, com sete. Em terceiro lugar estão o porto-riquenho Bad Bunny, Sabrina Carpenter e o compositor de R&B Leon Thomas, cada um com seis indicações.

– Álbum do ano –

“DeBÍ TiRAR MáS FOToS” – Bad Bunny

“Swag” – Justin Bieber

“Man’s Best Friend” – Sabrina Carpenter 

“Let God Sort Em Out” – Clipse (Pusha T & Malice)

“Mayhem” – Lady Gaga

“GNX” – Kendrick Lamar 

“Mutt” – Leon Thomas 

“Chromakopia” – Tyler, The Creator

– Gravação do ano, que reconhece a interpretação geral de uma canção –

“DtMF” – Bad Bunny 

“Manchild” – Sabrina Carpenter

“Anxiety” – Doechii

“Wildflower” – Billie Eilish 

“Abracadabra” – Lady Gaga  

“Luther” – Kendrick Lamar with SZA 

“The Subway” – Chappell Roan 

“APT.” – Rose y Bruno Mars

– Canção do ano, reconhecimento a uma composição –

“Abracadabra” – Lady Gaga, Henry Walter e Andrew Watt, compositores (Lady Gaga)

“Anxiety” – Jaylah Hickmon, compositora (Doechii) 

“APT.” – Amy Allen, Christopher Brody Brown, Roget Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas & Henry Walter, compositores (Rose e Bruno Mars) 

“DtMF” – Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo Rene Sencion Sanabria, Tyler Thomas Spry e Roberto Jose Rosado Torres, compositores (Bad Bunny) 

“Golden (“KPop Demon Hunters”) – EJAE & Mark Sonnenblick, compositores (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)

“Luther” – Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solana Rowe, Mark Anthony Spears e Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar e SZA)

“Manchild” – Amy Allen, Jack Antonoff e Sabrina Carpenter, compositores (Sabrina Carpenter) 

“Wildflower” – Billie Eilish O’Connell e Finneas O’Connell, compositores (Billie Eilish)

– Melhor artista revelação –

Olivia Dean 

KATSEYE 

The Marias 

Addison Rae 

sombr 

Leon Thomas 

Alex Warren 

Lola Young

– Melhor Perfomance Solo de Pop –

“Daisies” – Justin Bieber

“Manchild” – Sabrina Carpenter

“Disease” – Lady Gaga

“The Subway” – Chappell Roan

“Messy” – Lola Young

– Melhor Perfomance Pop de Duo ou Grupo –

“Defying Gravity” – Cynthia Erivo e Ariana Grande  

“Golden (“KPop Demon Hunters”) – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI

“Gabriela” – KATSEYE 

“APT.” – Rose e Bruno Mars 

“30 For 30” – SZA with Kendrick Lamar

– Melhor Álbum Vocal de Pop –

“Swag” – Justin Bieber

“Man’s Best Friend” – Sabrina Carpenter

“Something Beautiful” – Miley Cyrus

“Mayhem” – Lady Gaga

“I’ve Tried Everything but Therapy (Part 2)” – Teddy Swims

– Melhor Álbum de Rap –

“Let God Sort Em Out” – Clipse (Pusha T e Malice)

“Glorious” – GloRilla 

“God Does Like Ugly” – JID 

“GNX” – Kendrick Lamar 

“Chromakopia” – Tyler, The Creator

– Melhor Performance de Rap –

“Outside” – Cardi B

“Chains & Whips” – Clipse (Pusha T e Malice), com a participação de Kendrick Lamar e Pharrell Williams

“Anxiety” – Doechii

“tv off” – Kendrick Lamar featuring Lefty Gunplay

“Darling, I” – Tyler, The Creator Featuring Teezo Touchdown

– Melhor Videoclipe –

“Manchild” – Sabrina Carpenter

“So Be It” – Clipse

“Anxiety” – Doechii

“Love” – OK Go

“Young Lion” – Sade

– Melhor Álbum de Música Global –

“Sounds Of Kumbha” – Siddhant Bhatia

“No Sign of Weakness” – Burna Boy

“Eclairer le monde – Light the World” – Youssou N’Dour

“Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live)” – Shakti

“Chapter III: We Return to Light” – Anoushka Shankar com a participação de Alam Khan e Sarathy Korwar

“Caetano e Bethânia Ao Vivo” – Caetano Veloso e Maria Bethânia

– Artistas com mais indicações –

Kendrick Lamar – 9

Lady Gaga – 7 

Bad Bunny – 6

Leon Thomas – 6

Sabrina Carpenter – 6

