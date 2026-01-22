Indicados às principais categorias do Oscar
A seguir, os nomes dos indicados nas principais categorias para a 98ª edição do Oscar, que será entregue em 15 de março, em Hollywood.
O filme “Pecadores”, do diretor Ryan Coogler, lidera um recorde de 16 indicações, seguido de “Uma Batalha Após a Outra” de Paul Thomas Anderson, com 13.
– Melhor filme
“Bugonia”
“F1”
“Frankenstein”
“Hamnet”
“Marty Supreme”
“Uma Batalha Após a Outra”
“O Agente Secreto”
“Valor sentimental”
“Pecadores”
“Sonhos de Trem”
– Melhor direção
Paul Thomas Anderson, “Uma Batalha Após a Outra”
Ryan Coogler, “Pecadores”
Josh Safdie, “Marty Supreme”
Joachim Trier, “Valor sentimental”
Chloé Zhao, “Hamnet”
– Melhor ator
Timothée Chalamet, “Marty Supreme”
Leonardo DiCaprio, “Uma Batalha Após a Outra”
Ethan Hawke, “Blue Moon”
Michael B. Jordan, “Pecadores”
Wagner Moura, “O Agente Secreto”
– Melhor atriz
Jessie Buckley, “Hamnet”
Rose Byrne, “Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria”
Kate Hudson, “Song Sung Blue: Um Sonho a Dois”
Renate Reinsve, “Valor sentimental”
Emma Stone, “Bugonia”
– Melhor ator coadjuvante
Benicio Del Toro, “Uma Batalha Após a Outra”
Jacob Elordi, “Frankenstein”
Delroy Lindo, “Pecadores”
Sean Penn, “Uma Batalha Após a Outra”
Stellan Skarsgård, “Valor sentimental”
– Melhor atriz coadjuvante
Elle Fanning, “Valor Sentimental”
Inga Ibsdotter Lilleaas, “Valor Sentimental”
Amy Madigan, “A Hora do Mal”
Wunmi Mosaku, “Pecadores”
Teyana Taylor, “Uma Batalha Após a Outra”
– Melhor filme internacional
“O Agente Secreto” (Brasil)
“Foi Apenas um Acidente” (França)
“Valor sentimental” (Noruega)
“Sirat” (Espanha)
“A Voz de Hind Rajab” (Tunísia)
– Melhor filme de animação
“Arco”
“Elio”
“Guerreiras do K-Pop”
“A Pequena Amélie”
“Zootopia 2”
– Melhor documentário
“Alabama: Presos do Sistema”
“Embaixo da Luz de Neon”
“Cutting Through Rocks”
“Mr. Nobody Against Putin”
“A Vizinha Perfeita”
– Filmes com 8 ou mais indicações
“Pecadores” – 16
“Uma Batalha Após a Outra” – 13
“Frankenstein” – 9
“Marty Supreme” – 9
“Valor Sentimental” – 9
“Hamnet” – 8
