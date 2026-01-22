The Swiss voice in the world since 1935

Indicados às principais categorias do Oscar

A seguir, os nomes dos indicados nas principais categorias para a 98ª edição do Oscar, que será entregue em 15 de março, em Hollywood.

O filme “Pecadores”, do diretor Ryan Coogler, lidera um recorde de 16 indicações, seguido de “Uma Batalha Após a Outra” de Paul Thomas Anderson, com 13.

– Melhor filme

“Bugonia”

“F1”

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Marty Supreme”

“Uma Batalha Após a Outra”

“O Agente Secreto”

“Valor sentimental”

“Pecadores”

“Sonhos de Trem”

– Melhor direção

Paul Thomas Anderson, “Uma Batalha Após a Outra”

Ryan Coogler, “Pecadores”

Josh Safdie, “Marty Supreme”

Joachim Trier, “Valor sentimental”

Chloé Zhao, “Hamnet”

– Melhor ator

Timothée Chalamet, “Marty Supreme”

Leonardo DiCaprio, “Uma Batalha Após a Outra”

Ethan Hawke, “Blue Moon”

Michael B. Jordan, “Pecadores”

Wagner Moura, “O Agente Secreto”

– Melhor atriz

Jessie Buckley, “Hamnet”

Rose Byrne, “Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria”

Kate Hudson, “Song Sung Blue: Um Sonho a Dois”

Renate Reinsve, “Valor sentimental”

Emma Stone, “Bugonia”

– Melhor ator coadjuvante

Benicio Del Toro, “Uma Batalha Após a Outra”

Jacob Elordi, “Frankenstein”

Delroy Lindo, “Pecadores”

Sean Penn, “Uma Batalha Após a Outra”

Stellan Skarsgård, “Valor sentimental”

– Melhor atriz coadjuvante

Elle Fanning, “Valor Sentimental”

Inga Ibsdotter Lilleaas, “Valor Sentimental”

Amy Madigan, “A Hora do Mal”

Wunmi Mosaku, “Pecadores”

Teyana Taylor, “Uma Batalha Após a Outra”

– Melhor filme internacional

“O Agente Secreto” (Brasil)

“Foi Apenas um Acidente” (França)

“Valor sentimental” (Noruega)

“Sirat” (Espanha)

“A Voz de Hind Rajab” (Tunísia)

– Melhor filme de animação

“Arco”

“Elio”

“Guerreiras do K-Pop”

“A Pequena Amélie”

“Zootopia 2”

– Melhor documentário

“Alabama: Presos do Sistema”

“Embaixo da Luz de Neon”

“Cutting Through Rocks”

“Mr. Nobody Against Putin”

“A Vizinha Perfeita”

– Filmes com 8 ou mais indicações

“Pecadores” – 16

“Uma Batalha Após a Outra” – 13

“Frankenstein” – 9

“Marty Supreme” – 9

“Valor Sentimental” – 9

“Hamnet” – 8

