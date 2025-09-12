Indicados nas principais categorias do Emmy Awards
Esta é a lista dos indicados para as principais categorias da 77ª edição do Emmy Awards de melhores produções da televisão, que serão entregues em Los Angeles no dia 14 de setembro.
“Ruptura”, da Apple TV+, lidera a lista com 27 indicações, seguida de “Pinguim”, da HBO|Max, com 24, enquanto “O Estúdio”, também da Apple TV+, dominou as categorias do gênero comédia com 23 nomeações.
“Adolescência”, da Netflix, concorrerá nas categorias de minissérie com 13 indicações.
– Melhor série de drama –
“Andor”, Disney+
“A Diplomata”, Netflix
“The Last of Us”, HBO|Max
“Paradise”, Hulu
“The Pitt”, HBO|Max
“Ruptura”, Apple TV+
“Slow Horses”, Apple TV+
“The White Lotus”, HBO|Max
– Melhor série de comédia –
“Abbott Elementary”, ABC
“O Urso”, FX On Hulu
“Hacks”, HBO|Max
“Ninguém Quer”, Netflix
“Only Murders in the Building”, Hulu
“Falando a Real”, Apple TV+
“O Estúdio”, Apple TV+
“O Que Fazemos Nas Sombras”, FX On Hulu
– Melhor minissérie –
“Adolescência”, Netflix
“Black Mirror”, Netflix
“Morrendo Por Sexo”, FX On Hulu
“Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais”, Netflix
“Pinguim”, HBO|Max
– Melhor ator em série de drama –
Sterling K. Brown, “Paradise”
Gary Oldman, “Slow Horses”
Pedro Pascal, “The Last of Us”
Adam Scott, “Ruptura”
Noah Wyle, “The Pitt”
– Melhor atriz em série de drama –
Kathy Bates, “Matlock”
Sharon Horgan, “Mal de Família”
Britt Lower, “Ruptura”
Bella Ramsey, “The Last of Us”
Keri Russell, “A Diplomata”
– Melhor ator em série de comédia –
Adam Brody, “Ninguém Quer”
Seth Rogen, “O Estúdio”
Jason Segel, “Falando a Real”
Martin Short, “Only Murders in the Building”
Jeremy Allen White, “O Urso”
– Melhor atriz em série de comédia –
Uzo Aduba, “The Residence”
Kristen Bell, “Ninguém Quer”
Quinta Brunson, “Abbott Elementary”
Ayo Edebiri, “O Urso”
Jean Smart, “Hacks”
– Melhor ator em minissérie ou filme para TV –
Colin Farrell, “Pinguim”
Stephen Graham, “Adolescência”
Jake Gyllenhaal, “Acima de Qualquer Suspeita”
Brian Tyree Henry, “Ladrões de Drogas”
Cooper Koch, “Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais”
– Melhor atriz em minissérie ou filme para TV –
Cate Blanchett, “Disclaimer”
Meghann Fahy, “Sereias”
Rashida Jones, “Black Mirror”
Cristin Milioti, “Pinguim”
Michelle Williams, “Morrendo Por Sexo”
– Melhor ator coadjuvante em série de drama –
Zach Cherry, “Ruptura”
Walton Gogginns, “The White Lotus”
Jason Isaacs, “The White Lotus”
James Marsden, “Paradise”
Sam Rockwell, “The White Lotus”
Tramell Tillman, “Ruptura”
John Turturro, “Ruptura”
– Melhor atriz coadjuvante em série de drama –
Patricia Arquette, “Ruptura”
Carrie Coon, “The White Lotus”
Katherine LaNasa, “The Pitt”
Julianne Nicholson, “Paradise”
Parker Posey, “The White Lotus”
Natasha Rothwell, “The White Lotus”
Aimee Lou Wood, “The White Lotus”
– Melhor ator coadjuvante em série de comédia –
Ike Barinholtz, “O Estúdio”
Colman Domingo, “The Four Seasons”
Harrison Ford, “Falando a Real”
Jeff Hiller, “Alguém em Algum Lugar”
Ebon Moss-Bachrach, “O Urso”
Michael Urie, “Falando a Real”
Bowen Yang, “Saturday Night Live”
– Melhor atriz coadjuvante em série de comédia –
Liza Colón Zayas, “O Urso”
Hannah Einbinder, “Hacks”
Kathryn Hahn, “O Estúdio”
Janelle James, “Abbott Elementary”
Cahterine O’Hara, “O Estúdio”
Sheryl Lee Ralph, “Abbott Elementary”
Jessica Williams, “Falando a Real”
– Melhor ator coadjuvante em minissérie ou filme para TV-
Javier Bardem, “Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais”
Bill Camp, “Acima de Qualquer Suspeita”
Owen Cooper, “Adolescência”
Rob Delaney, “Morrendo Por Sexo”
Peter Sarsgaard, “Acima de Qualquer Suspeita”
Ashley Walters, “Adolescência”
– Melhor atriz coadjuvante em minissérie ou filme para TV-
Erin Doherty, “Adolescência”
Ruth Negga, “Acima de Qualquer Suspeita”
Deirdre O’Connell, “Pinguim”
Chloe Sevigny, “Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais”
Jenny Slate, “Morrendo Por Sexo”
Christine Tremarco, “Adolescência”
Produções com mais indicações:
“Ruptura”, Apple TV+ – 27
“Pinguim”, HBO|Max – 24
“O Estúdio”, Apple TV+ – 23
“The White Lotus”, HBO|Max – 23
“The Last of Us”, HBO|Max – 16
“Andor”, Disney+ – 14
“Hacks”, HBO|Max – 14
“Adolescência”, Netflix – 13
