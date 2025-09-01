The Swiss voice in the world since 1935

Indonésia reforça segurança após protestos violentos

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

As autoridades da Indonésia reforçaram a segurança nesta segunda-feira, depois que seis pessoas morreram em protestos que incluíram confrontos com a polícia. 

As manifestações, que começaram na semana passada para protestar contra alguns benefícios econômicos reservados aos congressistas, obrigaram o presidente Prabowo Subianto a reverter as medidas.

Os protestos começaram de maneira pacífica, mas se tornaram violentos após a divulgação de imagens de uma equipe da unidade de elite da polícia paramilitar atropelando um entregador de 21 anos na quinta-feira. 

Desde então, os protestos também acontecem na capital Jacarta e em outras cidades como Yogyakarta, Bandung, Semarang e Surabaya em Java, além de Medan na província de Sumatra do Norte.

Outras manifestações estavam previstas para esta segunda-feira em várias localidades ao longo do arquipélago da Indonésia. 

A polícia estabeleceu postos de controle ao longo de Jacarta. Um porta-voz da força de segurança declarou ao canal Kompas TV que os agentes estavam patrulhando a cidade para “proteger” os cidadãos e garantir uma sensação de segurança. 

A polícia posicionou veículos armados e motos na noite de domingo diante do Parlamento, em uma demonstração de força para afastar os manifestantes. 

A crise obrigou Prabowo a cancelar uma viagem planejada para esta semana à China para acompanhar um desfile militar de comemoração do aniversário de 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial.

O ministro da Defesa, Sjafrie Sjamsoeddin, advertiu no domingo que militares e policiais tomariam “ações firmes” contra “agitadores e saqueadores”, depois que a residência da ministra das Finanças foi atacada.

Seis pessoas morreram nos protestos, quatro delas na cidade de Makassar, na ilha de Sulawesi (leste).

A rede social de vídeos TikTok suspendeu temporariamente suas transmissões ao vivo na Indonésia no sábado para devido aos tumultos.

bur-jfx/hmn/mas/ag/fp

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Como você vê o futuro do seu continente?

Alguns povos ao redor do mundo acreditam no progresso constante de seus países. Mas isso é verdade?

Participe da discussão
33 Curtidas
24 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Marc Leutenegger

Você já sentiu falta de moradia e aluguéis caros?

Na Suíça, falta moradia e os aluguéis disparam. A imigração cresce, mas a construção não acompanha. Gentrificação avança e a crise habitacional se agrava. Acontece o mesmo onde você vive?

Participe da discussão
60 Curtidas
66 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
31 Curtidas
59 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR