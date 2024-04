Inflação no Brasil mantém trajetória de queda, mas serviços subjacentes e expectativas estão elevados, diz Campos Neto

BRASÍLIA (Reuters) – O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta sexta-feira em apresentação preparada para uma palestra que a inflação no Brasil mantém trajetória de queda e destacou dados de março melhores do que o esperado.

No entanto, Campos Neto ponderou no documento que a inflação de serviços subjacente segue em nível elevado, mostrando-se mais resiliente nos itens mais ligados ao mercado de trabalho.

O presidente do BC disse ainda que as expectativas de inflação de longo prazo no Brasil permanecem desancoradas.