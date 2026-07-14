Inflação nos EUA desacelerou em junho antes da retomada do conflito no Oriente Médio

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A inflação desacelerou mais do que o esperado em junho nos Estados Unidos, com a queda temporária dos preços da gasolina devido a um possível acordo para encerrar a guerra no Oriente Médio, segundo dados do governo divulgados nesta terça-feira (14).

No entanto, com a recente retomada das hostilidades entre Washington e Teerã, e com a ordem do presidente Donald Trump de retomar o bloqueio aos portos iranianos, essa melhora pode ser de curta duração.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) foi de 3,5% em relação ao ano anterior, abaixo dos 4,2% de maio, informou o Departamento do Trabalho.

A desaceleração é atribuída principalmente à queda nos preços da gasolina (-9,7% em um mês), que ocorreu após o degelo diplomático entre Washington e Teerã.

Analistas previam um aumento de 3,8%, segundo economistas consultados pela Dow Jones Newswires e pelo The Wall Street Journal.

O valor representa uma queda em relação ao pico de três anos, já que a redução nos custos de energia compensou amplamente os aumentos nos preços de moradia e alimentos.

Teerã respondeu aos ataques dos Estados Unidos e de Israel bloqueando o Estreito de Ormuz, uma importante via marítima para o trânsito de hidrocarbonetos, o que fez com que os preços globais da energia disparassem.

Com a retomada das hostilidades no Golfo nesta semana, os preços globais do petróleo subiram novamente, prenunciando novos aumentos nos postos de gasolina.

– Deter a “disparada da inflação” –

A guerra, impopular nos Estados Unidos, pressiona o Poder Executivo americano a poucos meses das eleições de meio de mandato no Congresso.

Todas as atenções estão voltadas para o presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, que prestará depoimento nesta terça-feira perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes.

Espera-se que os congressistas americanos o submetam a um intenso interrogatório sobre os avanços na meta de reduzir a inflação na maior economia do mundo, entre outros tópicos.

Embora o banco central tenha uma meta de inflação de longo prazo de 2,0%, o aumento dos custos tem estado acima desse nível por aproximadamente cinco anos.

Segundo declarações preparadas para seu depoimento perante os congressistas, Warsh prometerá que o Fed livrará os Estados Unidos da prolongada “recaída da inflação”.

“O principal objetivo do Fed é acertar a política monetária, ou o mais próximo possível disso”, deverá dizer Warsh.

“Se acertarmos a política, e acertaremos, a disparada da inflação que durou cinco anos será coisa do passado”, acrescentou.

O IPC caiu 0,4% entre maio e junho, sua primeira queda mensal desde 2020. Mas o ritmo permanece muito acima da meta do Fed.

Embora os custos de energia tenham caído em junho, os preços dos alimentos subiram 0,2% em relação ao mês anterior. Excluindo os setores voláteis de alimentos e energia, o IPC geral subiu 2,6% em relação ao ano anterior.

Trump fez da melhoria do poder de compra uma de suas prioridades durante a campanha presidencial de 2024.

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