Inflação nos EUA permanece estável em julho, em 2,6% em termos anuais

A inflação permaneceu estável em 2,6% em 12 meses em julho nos Estados Unidos, segundo o índice PCE publicado pelo Departamento de Comércio nesta sexta-feira (29).

A inflação subjacente, que exclui os preços mais voláteis como energia e alimentos, mostrou, em contrapartida, um leve aumento a 2,9% contra os 2,8% em termos anuais em junho.

Os dados estão alinhados com o esperado pelo mercado, segundo o consenso publicado pelo MarketWatch.

O Federal Reserve (Fed, banco central americano) tem como meta uma inflação de 2% em 12 meses. Este objetivo parecia próximo no início do ano, mas a inflação voltou a subir.

A maioria dos analistas espera ver um aumento nos preços à medida que entram em vigor as novas tarifas implementadas pelo presidente Donald Trump desde seu retorno ao poder em janeiro.

O Fed mantém as taxas inalteradas desde dezembro, enfurecendo o mandatário, que critica regularmente o presidente da instituição financeira, Jerome Powell.

O presidente do Federal Reserve colocou o foco atual no mercado de trabalho, que poderia estar se deteriorando. Outro mandato da instituição é manter o pleno emprego.

Os bancos centrais reduzem suas taxas de juros, que orientam os custos do crédito, para impulsionar a atividade econômica. E as aumentam quando buscam desestimular a atividade para conter a inflação. 

Trump considera que tem o direito de opinar sobre a política monetária e não esconde sua intenção de colocar pessoas que compartilham de sua visão econômica no topo do Fed. 

O banco central é independente nos Estados Unidos. 

O presidente americano iniciou uma batalha jurídica para destituir uma das diretoras da entidade, Lisa Cook, cujos advogados estão solicitando aos juízes que a protejam da manobra.

Uma audiência sobre este caso acontecerá nesta sexta-feira.

