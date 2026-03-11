Inflação nos EUA se mantém estável em fevereiro

A inflação nos Estados Unidos se manteve estável em fevereiro, a 2,4% no acumulado em 12 meses, segundo dados oficiais publicados nesta quarta-feira (11), que não refletiram o forte aumento dos preços do petróleo provocado pela guerra no Oriente Médio.

O índice de preços ao consumidor (IPC) está em linha com o esperado pelo mercado. A alta de fevereiro foi igual ao índice de 2,4% interanual registrado no mês anterior.

Na medição mês a mês, o índice de preços avançou 0,3%, também em linha com as expectativas do mercado, compiladas pelo Dow Jones Newswires e pelo The Wall Street Journal.

“A economia dos Estados Unidos está forte e, assim que as interrupções temporárias causadas pela Operação Fúria Épica forem superadas, veremos um progresso econômico ainda maior”, disse Kush Desai, porta-voz da Casa Branca.

A guerra no Oriente Médio, que começou em 28 de fevereiro, interrompeu comércio de petróleo pelo Estreito de Ormuz, por onde passam diariamente 15 milhões de barris de petróleo e outros 5 milhões de barris de derivados.

O porta-voz da Casa Branca acrescentou que os aumentos de preços causados pela guerra são “temporários”.

O preço da energia nos Estados Unidos subiu 0,6% em fevereiro em comparação com janeiro, após uma queda de 1,5% no mês anterior, mas isso não teve relação com a guerra no Oriente Médio.

“Os índices de preços ao consumidor (IPC) de fevereiro foram moderados, como esperado, mas, dadas as interrupções no fornecimento de energia devido ao conflito com o Irã, a atenção agora se concentra na extensão e duração do aumento da inflação nos próximos meses”, disse Kathy Bostjancic, economista-chefe da Nationwide.

Sua empresa prevê que a inflação suba para mais de 4% em relação ao ano anterior “nos próximos meses, antes de voltar a cair nos meses seguintes”.

– A inflação mais baixa em 12 meses –

Em fevereiro foram registrados aumentos em setores como atendimento médico, educação, tarifas aéreas e móveis para o lar, segundo o Departamento do Trabalho.

Houve, ao contrário, uma redução dos preços de veículos usados, dos seguros para automóveis, assim como das comunicações e o cuidado pessoal.

A inflação subjacente, que exclui os preços voláteis da energia e dos alimentos, aumentou 2,5% interanual em fevereiro.

O preço da energia aumentou 0,6% em fevereiro com relação a janeiro, após uma queda de 1,5% no mês anterior.

A inflação interanual de fevereiro se situou perto dos níveis mínimos nos últimos 12 meses.

O Federal Reserve (Fed, banco central americano), que tem o duplo mandato de manter os preços e o desemprego sob controle, elevou várias vezes os juros após a pandemia de covid-19 para frear a inflação, que encostou nos dois dígitos em 2022.

Embora há um ano e meio tenha realizado um ciclo de cortes, os juros seguem elevados, na faixa de 3,50% a 3,75%.

O comitê de política monetária do Fed volta a se reunir na próxima semana. Na ocasião, contará com seu índice de inflação preferido, o PCE, publicado ao final desta semana.

