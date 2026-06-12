Inflação subiu em maio, apesar das medidas de Lula para conter os preços dos combustíveis

afp_tickers

2 minutos

A inflação anual do Brasil acelerou em maio, apesar da queda nos preços dos combustíveis devido às medidas implementadas pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para mitigar os efeitos da guerra no Oriente Médio, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira (12).

O Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) acumulou 4,72% nos últimos doze meses, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A variação mensal foi de 0,58%, abaixo dos 0,67% registrados em abril. Foi a maior taxa para o mês de maio desde 2021.

Os mercados globais de energia permanecem em turbulência devido ao fechamento do Estreito de Ormuz, estratégico para o comércio global de petróleo, em decorrência do conflito entre Irã, Estados Unidos e Israel.

O governo de Lula respondeu com um pacote de subsídios e isenções fiscais que abrange diesel, gás de cozinha e combustível de aviação.

Desde o início da guerra, no final de fevereiro, a inflação em 12 meses no Brasil tem aumentado constantemente.

Segundo o último boletim Focus do Banco Central, a projeção é de que ultrapasse 5% até 2026.

A alta da inflação em maio foi impulsionada pelos preços dos alimentos (1,33%), enquanto os custos de transporte caíram (-0,46%) devido à redução nos preços do etanol (-6,20%), do diesel (-2,34%) e da gasolina (-1,46%).

“A queda de combustíveis foi por conta de subsídios, tanto diesel como gasolina. E o aumento de alimentos foi por conta de questões sazonais”, disse à AFP o analista Mauro Rochlin, da Fundação Getulio Vargas (FGV).

No Brasil, a rede logística é baseada principalmente no transporte rodoviário de cargas.

O aumento do custo de vida é uma das principais preocupações dos brasileiros, e tudo indica que a inflação será um tema central na campanha para as eleições de outubro, nas quais Lula buscará a reeleição.

Pesquisas recentes mostram o presidente com uma vantagem de vários pontos percentuais no segundo turno sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso por tentativa de golpe de Estado.

rsr/dg/aa