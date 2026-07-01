Inglaterra viveu mês de junho mais quente desde que há registros

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A Inglaterra viveu o mês de junho mais quente desde que começaram os registros, em 1884, com uma temperatura média de 17,1 °C, informou a agência meteorológica britânica nesta quarta-feira (1º).

Foi também o segundo junho mais quente já registrado no conjunto do Reino Unido, com temperaturas noturnas excepcionalmente altas.

“Este calor excepcional foi provocado por uma intensa onda de calor que bateu recordes no final do mês”, destacou o Met Office em um comunicado.

A temperatura média superou o recorde anterior de 16,9°C, registrada em junho de 2025.

Os cientistas alertam que os fenômenos meteorológicos extremos, como as ondas de calor, são cada vez mais frequentes e intensos como consequência das mudanças climáticas provocadas pela atividade humana.

O recorde de temperatura para um mês de junho foi superado em várias ocasiões na semana passada durante uma onda de calor que alterou o funcionamento da rede de transporte britânica, afetou escolas e hospitais, e também impactou diversas regiões da Europa.

Os climatologistas instam o governo britânico a adaptar suas infraestruturas para verões cada vez mais quentes, em um contexto de forte aumento da demanda por ventiladores e aparelhos de ar-condicionado, ainda pouco comuns nas residências do Reino Unido.

A temperatura mais alta já registrada em um mês de junho, ainda a confirmar, foi de 37,7°C e foi alcançada em Norfolk, no leste da Inglaterra.

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