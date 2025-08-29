Você gostaria de saber com antecedência se tem risco de desenvolver uma doença?
Avanços em dispositivos médicos permitem identificar doenças cada vez mais cedo.
Mas especialistas alertam: o excesso de diagnósticos pode levar a tratamentos desnecessários de condições que talvez nunca causem sintomas.
E você, gostaria de saber com antecedência se tem risco de desenvolver uma doença? Já passou por algum problema relacionado a um diagnóstico?
Compartilhe sua história.
