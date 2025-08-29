The Swiss voice in the world since 1935
Debate
Inovação em saúde

Você gostaria de saber com antecedência se tem risco de desenvolver uma doença?

Moderador: Aylin Elçi

Avanços em dispositivos médicos permitem identificar doenças cada vez mais cedo.

Mas especialistas alertam: o excesso de diagnósticos pode levar a tratamentos desnecessários de condições que talvez nunca causem sintomas.

E você, gostaria de saber com antecedência se tem risco de desenvolver uma doença? Já passou por algum problema relacionado a um diagnóstico?

Compartilhe sua história. Se preferir, escreva de forma para aylin.elci@swissinfo.ch

Mostrar mais
Médico ajudando um paciente em um tomógrafo computadorizado, usado para diagnóstico.

Mostrar mais

Sistemas de saúde

Exames preventivos detectam cânceres que podem nunca se manifestar

Este conteúdo foi publicado em O excesso de diagnósticos, como no rastreamento de câncer de tireoide em Fukushima, mostra que detectar tumores que nunca doem pode levar a tratamentos desnecessários.

ler mais Exames preventivos detectam cânceres que podem nunca se manifestar

Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!

Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.

Consulte Mais informação
imagem

Mostrar mais

Como a Suíça se tornou um centro da longevidade

Este conteúdo foi publicado em Há séculos que as pessoas vêm à Suíça em busca da fonte da juventude. Como é que o país se tornou um íman para quem procura a longevidade?

ler mais Como a Suíça se tornou um centro da longevidade

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR