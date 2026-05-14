Intenso bombardeio russo em Kiev deixa 10 mortos e diminui esperanças de paz

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A Rússia bombardeou Kiev intensamente com centenas de drones e dezenas de mísseis na madrugada desta quinta-feira (14), em um ataque que deixou pelo menos dez mortos e frustrou ainda mais as esperanças de pôr fim à prolongada invasão do território ucraniano.

Jornalistas da AFP na capital ouviram sirenes de ataque aéreo antes de várias horas de fortes explosões obrigarem os moradores a se refugiarem em estações de metrô.

A Força Aérea Ucraniana informou que a Rússia lançou 675 drones de ataque e 56 mísseis, principalmente contra Kiev, e acrescentou que suas unidades de defesa aérea derrubaram 652 drones e 41 mísseis.

“Tudo estava em chamas. As pessoas gritavam e pediam socorro”, disse Andrii, um morador de Kiev ainda de pijama e com manchas de sangue na camisa, perto de um prédio residencial da era soviética que desabou.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou que mais de 20 locais na capital foram danificados, incluindo prédios residenciais, uma escola, uma clínica veterinária e outras infraestruturas civis.

Ao amanhecer, jornalistas da AFP presenciaram cenas de caos, enquanto equipes de resgate removiam escombros, davam assistência a pessoas feridas e recuperavam corpos dos falecidos.

“Até o momento, sabemos que um total de 10 pessoas morreram em Kiev como consequência do ataque russo maciço”, declarou o presidente ucraniano em seu discurso vespertino.

Vários cadáveres foram retirados dos escombros de um único prédio residencial destruído: os de três homens, três mulheres e uma menina, informou a polícia. As autoridades reportaram 45 feridos.

“Estas certamente não são as ações de quem acredita que a guerra está chegando ao fim. É importante que os aliados não permaneçam em silêncio diante deste ataque”, disse Zelensky.

Vários aliados da Ucrânia condenaram o ataque. “A Rússia está zombando abertamente” dos esforços diplomáticos pela paz, denunciou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

– Novo revés para esforços de paz –

Os ataques russos também deixaram feridos nas regiões de Odessa e Kherson, no sul, assim como em Kharkiv, no nordeste.

A ofensiva russa representa mais um revés para as tentativas de pôr fim ao conflito, depois que o presidente americano, Donald Trump, renovou as esperanças de paz ao intermediar um cessar-fogo de três dias entre os dois países na semana passada.

Além disso, o presidente russo, Vladimir Putin, havia sugerido no fim de semana que a guerra poderia terminar em breve.

Esse cessar-fogo, que começou coincidindo com as comemorações em Moscou da vitória soviética sobre a Alemanha nazista em 1945, foi marcado por acusações de violações de ambos os lados.

Tanto a Ucrânia quanto a Rússia lançaram ataques com drones de longo alcance imediatamente após o término do cessar-fogo.

O Kremlin minimiza a ideia de que os comentários vagos de Putin no sábado sobre um possível fim da guerra signifiquem uma mudança na posição de Moscou.

Na quarta-feira, a Rússia reiterou sua exigência de que a Ucrânia se retire completamente da região leste do Donbass antes que um cessar-fogo e negociações de paz em larga escala possam ocorrer. Kiev rejeita a exigência, considerando-a equivalente a uma rendição.

Um alto funcionário da Presidência ucraniana disse à AFP que a escala dos ataques desta quinta-feira foi tão grande porque houve uma trégua prévia e relacionou o momento da ofensiva ao encontro entre os presidentes dos EUA e da China em Pequim.

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