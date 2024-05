Internado com infecção de pele, Bolsonaro será transferido para São Paulo

O ex-presidente Jair Bolsonaro, internado em Manaus desde domingo para tratar um infecção de pele, será transferido nesta segunda-feira (6) para São Paulo, informou à AFP um de seus colaboradores mais próximos.

Bolsonaro, de 69 anos, deixará a capital do Amazonas “depois do almoço”, disse Fabio Wajngarten, um de seus advogados e seu assessor.

Mais cedo, o deputado Eduardo Bolsonaro, terceiro filho do ex-presidente (2019-2022), publicou na rede social X que seu pai se encontrava “bem” e já reagia “bem aos antibióticos”, juntamente a uma foto de Jair deitado em uma cama de hospital, com os olhos fechados e com o corpo parcialmente coberto com um lençol.

Na imagem, sua perna esquerda está com uma grande mancha vermelha na altura da canela.

Wajngarten confirmou à AFP que Bolsonaro dará entrada no Hospital Vila Nova Star, centro médico onde foi submetido a diversas cirurgias abdominais nos últimos cinco anos devido a sequelas da facada sofrida em 2018 durante campanha eleitoral.

No domingo, o ex-mandatário anunciou no X que havia sido internado em Manaus para tratar um quadro de erisipela, uma infecção bacteriana caracterizada pela inflamação da pele, “ainda sem previsão de alta”.

O Hospital Santa Júlia em Manaus (centro) informou que o ex-presidente deu entrada na unidade médica no sábado “com quadro de desidratação e processo infeccioso de pele” e que “voltou ao hospital após seus compromissos”, onde permaneceu “internado para antibioticoterapia venosa e hidratação”.

A erisipela é um tipo de infecção cutânea bacteriana que geralmente causa febre e dor.

O ex-presidente chegou a Manaus na sexta-feira, onde participou de um evento de campanha para a pré-candidatura do deputado federal Alberto Neto à prefeitura de Manaus.

Bolsonaro sofreu uma infecção semelhante em novembro de 2022, logo após sua derrota eleitoral contra o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Nos últimos meses, o ex-mandatário intensificou sua atividade pública com inúmeras viagens por todo o país para apoiar candidatos do seu Partido Liberal no período que antecede as eleições municipais em outubro.

Ele também é alvo de diversas investigações judiciais e está inabilitado politicamente até 2030 por compartilhar desinformação sobre o sistema eleitoral.

Sua última hospitalização havia sido em setembro de 2023 em São Paulo, para ser submetido a duas cirurgias relacionadas ao incidente de 2018.

