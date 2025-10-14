Inundação de mina no sul da Venezuela deixa ao menos 14 mortos

Pelo menos 14 mineiros morreram após inundações atingirem minas de ouro na localidade de El Callao, no sul da Venezuela, segundo dados oficiais.

O sistema nacional de gestão de riscos, composto por agências de resgate e militares, montou “um posto de comando para coordenar as operações de recuperação dos 14 mortos” nesta região rica em ouro.

“O que está acontecendo é muito horrível”, contou à AFP Elizabeth Zerpa, que perdeu dois familiares que moravam na localidade vizinha de Guasipati.

As fortes chuvas provocaram a inundação repentina de vários poços subterrâneos em El Callao, estado de Bolívar, o que impediu os mineiros de evacuar as minas.

“Eles se chamam Fadiangel Trejo e Junior Herrera, e são irmãos. São muito humildes e se esforçavam muito para seguir adiante”, detalhou Zerpa.

O prefeito de El Callao, Jesus Coromoto Lugo, disse à mídia local que as chuvas começaram no domingo por volta das 18h00 locais (19h no horário de Brasília). Ele informou que no município há cerca de 60 mil mineiros.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, pode-se ver o momento em que resgatam vários dos mortos.

“As chuvas duraram cerca de duas horas e o deslizamento foi muito rápido. A água desceu de um momento para outro”, contou à AFP um mineiro de El Callao que pediu anonimato. Os túneis que se comunicam entre si desmoronaram internamente devido à entrada de água, disse.

Não é a primeira vez que ocorre uma tragédia nesta cidade. Na verdade, esta é a quarta de que ele se lembra, acrescentou este mineiro. “Restam umas seis pessoas presas desde domingo. Ainda há muita água, pois tem sido muito difícil retirá-la”, indicou.

Vários mineiros participaram do trabalho de resgate.

“Eles foram pegos de surpresa”, disse a governadora do estado Yulisbeth García em declarações divulgadas por sua equipe de imprensa. A funcionária também mencionou que equipes de resgate estão trabalhando para drenar a água e retirar todas as vítimas.

El Callao é uma comunidade cuja vida gira em torno da extração de ouro. Está localizada a cerca de 800 quilômetros de estrada de Caracas.

Faz parte do Arco Mineral do Orinoco, uma faixa de 112 mil km², cerca de 12% do território venezuelano, com grandes reservas minerais onde se combinam mineração legal e minas clandestinas. Além de ouro, há diamantes, quartzo, ferro, bauxita e coltan.

Entre 2023 e 2024, pelo menos 30 mineiros morreram em colapsos de minas auríferas no estado de Bolívar.

