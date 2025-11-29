Inundações deixam mais de 600 mortos na Ásia

Mais de 600 pessoas morreram nas inundações provocadas pelas chuvas torrenciais em Indonésia, Tailândia, Malásia e Sri Lanka, segundo os dados oficiais atualizados publicados neste sábado (29).

As imagens de ruas inundadas, moradores bloqueados pelas águas e deslizamentos de terra se repetem nos quatro países, após as fortes chuvas que atingiram o sul e sudeste da Ásia nos últimos dias.

A agência indonésia de gestão de desastres anunciou um balanço de mais de 300 mortos, as autoridades tailandesas informaram pelo menos 162 óbitos no sul do país, o governo do Sri Lanka 153 e as autoridades malaias dois falecidos.

Na Indonésia, a província de Sumatra do Norte é a mais afetada, com 166 mortos. Sumatra Ocidental registrou 90 mortes e a região de Aceh, 47.

As equipes de emergência tentavam chegar às áreas mais afetadas da turística Sumatra neste sábado.

“A água recuou em nossa casa, mas tudo continua coberto de lama”, disse Novia, residente de Pidie, em Aceh. “Algumas coisas da casa estão danificadas ou caíram, mas ainda não conseguimos limpá-las”.

Firda Yusra relatou que precisou fugir de sua casa com a esposa e o filho, para se abrigar em uma mesquita com outras mil pessoas. “Nós comemos qualquer coisa que esteja ao alcance”.

– Caminhões frigoríficos como necrotérios –

Na Tailândia, “o número total de mortos nas sete províncias (afetadas) chega a 162”, informou Siripong Angkasakulkiat, porta-voz do governo.

Mais de 100 mortes foram registradas na província de Songkhla, sul do país. As águas subiram até três metros na região, uma das piores inundações da década.

Para ajudar os necrotérios sobrecarregados, as autoridades disponibilizaram caminhões frigoríficos para armazenar os corpos das vítimas.

Na sexta-feira, o primeiro-ministro tailandês, Anutin Charnvirakul, visitou um abrigo no distrito de Hat Yai, um dos mais afetados, e pediu desculpas por “ter permitido” que a tragédia acontecesse durante seu governo.

“O próximo passo é evitar o agravamento da situação”, acrescentou o governante, antes de informar que a limpeza do distrito levaria duas semanas.

O governo anunciou auxílios para os afetados, incluindo uma indenização de até 62.000 dólares (330.000 reais) em alguns casos.

O descontentamento público aumenta na Tailândia com a gestão da catástrofe. Dois governantes locais foram suspensos por supostas irregularidades.

Na vizinha Malásia, duas pessoas morreram devido às inundações no estado de Perlis, no norte, perto da fronteira com a província tailandesa de Songkhla.

– Estado de emergência no Sri Lanka –

No Sri Lanka, as inundações e os deslizamentos de terra deixaram pelo menos 153 mortos, incluindo 11 moradores de uma casa de repouso, informou a polícia.

Quase 80.000 pessoas precisaram buscar abrigo em refúgios temporários, segundo as autoridades. O país também registra 191 desaparecidos.

O governo da ilha declarou estado de emergência neste sábado e pediu ajuda internacional.

A temporada anual de monções, entre junho e setembro, provoca fortes chuvas e tragédias com frequência, mas este ano uma tempestade tropical agravou as condições.

Na Indonésia e na Tailândia, o número de vítimas fatais é um dos mais elevados registrados nos últimos anos para inundações.

Segundo os cientistas, as mudanças climáticas provocadas pela atividade humana tornam os fenômenos meteorológicos extremos mais frequentes, fatais e destrutivos.

Para cada grau adicional, a atmosfera pode conter 7% mais umidade, resultando em chuvas mais intensas, alertam os especialistas.

