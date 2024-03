Investigação sobre tentativa de acesso aos registros médicos de Kate Middleton

2 minutos

Uma investigação está em curso nesta quarta-feira (20), segundo várias fontes, em meio a suspeitas de que um funcionário da clínica londrina onde a princesa Catherine foi operada teria tentado acessar seus registros médicos sem autorização.

A princesa de Gales, de 42 anos, esposa do herdeiro do trono britânico, o príncipe William, foi submetida a uma cirurgia abdominal na London Clinic no dia 16 de janeiro, onde permaneceu internada durante dez dias.

O Palácio de Kensington, que cuida da comunicação dos príncipes de Gales, não forneceu detalhes da cirurgia e insistiu que Kate gostaria que “suas informações médicas pessoais permanecessem privadas”.

A edição desta quarta-feira do tabloide The Mirror informou que “pelo menos um membro da equipe da clínica foi flagrado tentando” acessar os registros médicos de Kate.

O órgão britânico de proteção e monitoramento de dados, o Information Commissioner’s Office, disse ter “recebido um relatório de violação” e estar “em processo de avaliação das informações fornecidas”.

“Temos sistemas implementados para monitorar a gestão das informações dos pacientes e, em caso de violação, todas as medidas investigativas, regulamentares e disciplinares serão tomadas”, disse o diretor da London Clinic, Al Russell, em um comunicado.

“Não há lugar no nosso hospital para aqueles que violam intencionalmente a confiança do menor dos nossos pacientes e colegas”, acrescentou.

A subsecretária de Saúde, Maria Caulfield, em declarações à rádio LBC, informou que “soube que a polícia foi convidada para investigar o assunto”.

A polícia de Londres, procurada pela AFP, afirmou que não foi solicitada a intervir no caso “neste momento”.

O Palácio de Kensington indicou que “este assunto é da responsabilidade da London Clinic”.

Kensington havia indicado, no momento da sua hospitalização, que Catherine não retornaria às suas funções oficiais antes do final de março.

Mas a longa ausência da princesa, uma das mulheres mais fotografadas do planeta, deu origem a todos os tipos de rumores e especulações sobre o seu estado de saúde.

Segundo a imprensa britânica, Kate não retornará às funções oficiais antes de meados de abril.

