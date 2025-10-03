The Swiss voice in the world since 1935

Investimentos em IA podem gerar ‘bolha’, mas trarão benefícios, diz Jeff Bezos

As apostas maciças em inteligência artificial (IA) podem gerar uma “bolha”, mas seus “benefícios” serão “imensos”, declarou o diretor executivo da Amazon, Jeff Bezos, nesta sexta-feira (3), durante a Tech Week, conferência de tecnologia realizada em Turim, na Itália.

“Os investidores normalmente não dão 2 bilhões de dólares (10,7 bilhões de reais) a uma equipe de seis pessoas sem produto, e, no entanto, é isso que está acontecendo agora”, afirmou em conversa com John Elkann, presidente do conglomerado Exor (assim como da Stellantis e da Ferrari), cujo fundo Vento organiza a Tech Week.

Bezos comparou o atual fluxo de investimentos em IA à bolha dos laboratórios de biotecnologia nos Estados Unidos no ano 2000, impulsionada pelos avanços da pesquisa genética, mas cujo valor despencou em poucos meses.

“Essas bolhas industriais podem ser benéficas porque, quando a poeira baixa e restam os vencedores, a sociedade se beneficia dessas invenções”, acrescentou. No caso da IA, “os benefícios serão imensos”, garantiu o empresário, que investiu na startup americana Perplexity, especializada em IA generativa.

“Isso afetará todas as empresas do mundo, melhorando a qualidade de seu trabalho e sua produtividade”, disse. Do lado de fora, manifestantes pró-Palestina tentavam entrar no recinto.

“Estamos na era de ouro das viagens espaciais, da inteligência artificial, da robótica (…) Nunca houve um momento melhor para se entusiasmar com o futuro”, afirmou Bezos, que este ano lançou os primeiros satélites da constelação Kuiper, destinada a fornecer internet de altíssima velocidade.

tsz/jra/LyS/sag/jvb/lm/mvv

