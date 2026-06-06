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Irã acusa EUA de ‘tratamento discriminatório’ por negar vistos para a Copa

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O Irã acusou os Estados Unidos de “tratamento discriminatório”, neste sábado (6), depois que vários membros da delegação do país não conseguiram os vistos para viajar para a Copa do Mundo de futebol da América do Norte (11 de junho a 19 de julho).

No contexto da guerra no Oriente Médio, a participação do Irã no Mundial chegou a ser posta em dúvida e a tramitação dos vistos para sua delegação demorou ao ponto de transferirem seu campo base dos Estados Unidos para o México.

Na véspera, o embaixador dos Estados Unidos na Turquia, Tom Barrack, anunciou que foram concedidos vistos aos jogadores e “ao pessoal de apoio necessário” para entrar em território americano, onde o Irã deve jogar suas três partidas durante a fase de grupos da competição.

“Por que não dizem que os vistos foram recusados a uma grande parte do pessoal executivo e da diretoria, aos assessores técnicos e a outras pessoas que são parte integrante de qualquer seleção nacional de futebol?”, questionou no X a embaixada do Irã na Turquia.

Em sua mensagem, a missão diplomática denunciou que um “tratamento discriminatório” foi dado à sua equipe “em seu mais alto nível”.

Segundo vários veículos de imprensa iranianos, entre eles o site esportivo Varzesh3, o presidente da Federação Iraniana de Futebil, Mehdi Taj, não obteve o visto.

Um enviado especial da televisão estatal à Turquia afirmou que alguns membros da delegação iraniana não receberam seus vistos.

“Foram concedidos vistos à equipe nacional [os jogadores] e ao corpo técnico, mas 15 membros da equipe administrativa e da diretoria enfrentam problemas e não receberam ainda seu visto para os Estados Unidos”, declarou o enviado especial na Turquia, onde a seleção iraniana está concentrada antes de viajar para a Copa.

A seleção iraniana inicia sua viagem ao Mundial neste sábado, com um voo procedente de Antalya (sul da Turquia). Depois de uma escala na Espanha, seguirá para o México, onde sua chegada está prevista para as 7h30 GMT (04h30 de Brasília) de domingo, informou um porta-voz da equipe esta semana.

A seleção do Irã foi uma das primeiras a se classificar para a Copa do Mundo 2026, mas sua participação tem sido posta em dúvida nos últimos meses desde o início da ofensiva de Israel e dos Estados Unidos contra esse país, em 28 de fevereiro.

– Próximo destino, Tijuana –

As dúvidas sobre a concessão dos vistos levou à troca do campo base, inicialmente prevista em Tucson (Arizona, Estados Unidos) e por fim transferido para Tijuana, no México, perto da fronteira americana.

A seleção iraniana deve estrear no torneio em 15 de junho em Los Angeles, cidade que também sediará a partida contra a Bélgica seis dias depois, em 21 de junho. O encerramento do grupo será em 26 de junho, contra o Egito em Seattle.

Durante sua preparação na Turquia, o Irã jogou dois amistosos preparatórios e venceu ambos, primeiro por 3-1 contra a seleção de Gâmbia em 29 de maio, e depois por 2-0 contra o Mali na última quinta-feira, 4 de junho.

Horas depois de ter confirmado que autorizariam a entrada dos jogadores iranianos, os Estados Unidos anunciaram novos ataques contra esse país, apesar do cessar-fogo teoricamente em vigor desde 8 de abril.

rkh-sbr/dr/dbh/pc/mvv

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