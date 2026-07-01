Irã afirma que usará fundos congelados no Catar para comprar bens essenciais

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O governo iraniano anunciou nesta quarta-feira (1º) que Teerã utilizará parte de seus recursos congelados no Catar para adquirir bens de primeira necessidade, após dar por concluídas, em Doha, as conversas indiretas sobre a implementação do acordo com os Estados Unidos para pôr fim à guerra.

O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Gharibabadi, declarou à agência iraniana Irna que os participantes do diálogo concordaram que “será estabelecido um canal de comunicação antes de amanhã” para informar e registrar as violações do memorando.

O Irã insistiu que não haverá negociações diretas entre as duas partes sobre o memorando de entendimento, alcançado graças à mediação do Catar e do Paquistão, e que abriu caminho para uma rodada de diálogos realizada na Suíça na semana passada.

O protocolo de entendimento firmado em junho prevê um cessar-fogo de 60 dias na guerra iniciada pelos bombardeios dos Estados Unidos e de Israel em 28 de fevereiro, a reabertura do Estreito de Ormuz e um prazo para que seja alcançado um acordo sobre o fim da guerra e sobre o programa nuclear iraniano.

Mais cedo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que as conversas indiretas em Doha para encerrar a guerra no Oriente Médio estavam avançando “muito bem”.

“A desnuclearização do Irã está avançando bem. Eles tiveram reuniões muito boas e veremos o que acontece”, disse Trump aos jornalistas enquanto se preparava para embarcar em seu novo avião presidencial Air Force One, presenteado pelo Catar.

“Nós os atingimos com muita força”, mas as negociações estão avançando “muito bem”, assegurou.

Um dos objetivos dos negociadores iranianos é a questão dos recursos do país congelados no Catar, depois que os Estados Unidos aceitaram o levantamento parcial das sanções contra Teerã no texto assinado em 17 de junho.

A agência Irna informou que, durante as reuniões com autoridades catarianas, entre elas representantes do Banco Central, foram analisadas diversas questões relacionadas ao uso de parte dos 6 bilhões de dólares (R$ 31 bilhões), uma fração dos ativos retidos.

“Ficou acordado que, de acordo com as necessidades comunicadas por nosso país, os bens necessários serão adquiridos e colocados à disposição do Irã”, acrescentou.

Mais cedo, uma fonte diplomática, que falou sob condição de anonimato, confirmou as negociações em andamento em Doha por meio da mediação do Catar e do Paquistão.

As conversas concentram-se “no memorando de entendimento, com base nos avanços alcançados na cúpula de Lago Lucerna”, na Suíça, informou o diplomata.

Os enviados americanos Jared Kushner e Steve Witkoff não participam dos contatos, mas se reuniram na terça-feira com o primeiro-ministro do Catar, xeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

Nesse encontro, eles discutiram “as negociações em andamento entre os Estados Unidos e o Irã”, bem como a situação no Líbano, segundo o Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos.

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