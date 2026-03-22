Irã ameaça atacar infraestruturas energéticas após ultimato de Trump

afp_tickers

5 minutos

O Irã ameaçou, neste domingo (22), destruir infraestruturas-chave no Oriente Médio após o ultimato do presidente americano Donald Trump, que advertiu que atacaria usinas de energia iranianas se o Estreito de Ormuz não for reaberto em 48 horas.

A troca de ameaças aumentou a preocupação em relação às usinas nucleares, após mais de três semanas de uma guerra que desafia a economia global pela possibilidade de que a forte alta do petróleo provoque inflação.

Trump – sob forte pressão devido à alta dos preços dos combustíveis em um ano de eleições de meio de mandato – deu um ultimato ao Irã para que reabra o Estreito de Ormuz.

O Irã mantém um bloqueio quase total dessa via marítima, mas um número relativamente reduzido de navios conseguiu cruzá-la, cerca de 5% do volume anterior à guerra, segundo a consultoria Kpler.

Se essa via crucial para o comércio mundial de hidrocarbonetos não for reaberta, “os Estados Unidos atacarão e acabarão com suas diversas USINAS ELÉTRICAS, COMEÇANDO PELA MAIOR!”, afirmou o presidente dos Estados Unidos em uma mensagem na Truth Social.

O Irã respondeu imediatamente. O poderoso presidente do Parlamento, Mohammad-Bagher Ghalibaf, ameaçou destruir de forma “irreversível” as infraestruturas de energia, de tecnologia da informação e de dessalinização de água da região.

Além disso, advertiu que isso fará os preços do petróleo subirem por “muito tempo”.

– “Escalar para desescalar” –

O comando operacional do exército Khatam Al Anbiya também ameaçou fechar “completamente” o estreito, caso Trump cumpra suas ameaças.

O Irã busca, além disso, desestabilizar o fornecimento mundial de hidrocarbonetos com seus ataques contra os países do Golfo.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que os Estados Unidos poderiam ter que intensificar seus ataques contra o Irã para pôr fim à guerra.

Quando a NBC perguntou se o presidente Donald Trump vai apaziguar ou intensificar a guerra, Bessent respondeu: “Não são coisas que se excluem mutuamente. Às vezes é preciso escalar para desescalar”. “Essa é a única linguagem que os iranianos entendem”, afirmou.

Em paralelo, o Exército israelense declarou estar realizando ataques “no coração de Teerã”.

“Todos nós perdemos o emprego, já não temos renda e não sabemos por quanto tempo vamos conseguir continuar assim”, contou à AFP Shiva, uma moradora de Teerã de 31 anos.

– Líbano teme “invasão terrestre” –

Em outra frente, o Hezbollah, movimento islamista libanês pró-Irã, disse ter lançado uma salva de foguetes contra soldados israelenses no norte de Israel.

Na fronteira norte de Israel, um civil morreu neste domingo em decorrência de um disparo de foguete lançado do Líbano.

O Exército israelense atacou uma importante ponte localizada na principal estrada costeira que conecta a região de Tiro ao restante do país, depois que o ministro da Defesa, Israel Katz, afirmou que o governo deu a ordem para destruir mais infraestruturas supostamente usadas pelo Hezbollah.

O presidente do Líbano, Joseph Aoun, condenou o bombardeio israelense de uma ponte estratégica no sul do país e afirmou em um comunicado que os ataques contra a infraestrutura representam “o prelúdio para uma invasão terrestre”.

No sul de Israel, dois ataques de mísseis iranianos deixaram no sábado mais de uma centena de feridos e provocaram pânico.

O primeiro atingiu uma área residencial de Dimona, cidade que abriga um centro estratégico de pesquisa nuclear, no deserto de Neguev, e deixou cerca de 30 feridos.

No local do impacto, a magnitude da destruição é grande.

“Não esperávamos por isso”, comentou Gali Amir, de 50 anos, responsável por uma residência para pessoas com transtornos cognitivos e mentais próxima ao local da explosão.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu que atacará “pessoalmente” todos os dirigentes do Irã. “Vamos atrás do regime”, declarou.

– “Fase perigosa” –

O Irã justificou os mísseis lançados em direção a Dimona – a cinco quilômetros do centro de pesquisa nuclear israelense – como uma “resposta” a um ataque “inimigo” contra um de seus complexos nucleares em Natanz.

O Exército israelense, no entanto, disse “não ter conhecimento” do ataque em Natanz. A televisão pública Kan atribuiu o ataque às forças americanas.

Tanto a organização iraniana de energia atômica quanto a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) afirmaram que não foi detectado nenhum nível anormal de radiação.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), alertou que, com esses ataques contra instalações nucleares, o conflito entrou em uma “fase perigosa”.

burx-cf/mas/pc/jvb-an/erl/ic/am