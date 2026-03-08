Irã atinge posições de ‘grupos separatistas’ no Curdistão iraquiano

Militantes curdos iranianos foram alvo neste sábado de ataques na região autônoma do Curdistão iraquiano, informaram à AFP representantes dos grupos no exílio.

A Guarda Revolucionária do Irã informou hoje que atacou “grupos separatistas” no Curdistão iraquiano, uma semana após o início da guerra contra Israel e os Estados Unidos.

O Curdistão iraquiano abriga campos e bases de retaguarda de grupos militantes curdos iranianos, atacados pelo Irã desde o início da guerra.

Um representante de um grupo opositor exilado no Curdistão disse à AFP na manhã de hoje que posições de três partidos curdos iranianos haviam sido atacadas, sem que houvesse vítimas. À noite, ataques atingiram posições do partido Komala e deixaram um morto e três feridos na região de Sulaimaniyah, segundo um membro do grupo.

Após a meia-noite, uma explosão foi ouvida e fumaça foi vista na área que abriga os escritórios da ONU em Sulaimaniyah. Drones sobrevoaram a cidade.

Em comunicado divulgado pela agência Tasnim, a Guarda Revolucionária informou que “três posições de grupos separatistas na região iraquiana do Curdistão foram atingidas na manhã de hoje”. “Se os grupos separatistas da região fizerem qualquer movimento contra a integridade territorial do Irã, iremos esmagá-los.”

Teerã ameaçou atacar “todas as instalações” do Curdistão caso se permita a entrada de militantes no Irã. O comandante da guarda fronteiriça do Iraque, Mohammed Sukar, afirmou hoje que a fronteira com o Irã estava segura, e que não havia tentativas de infiltração, segundo a Agência de Notícias Iraquiana.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que não deseja que os curdos lancem uma ofensiva contra o Irã. “Não esperamos que os curdos entrem. Temos uma relação muito amigável com eles, como vocês sabem, mas não queremos tornar essa guerra ainda mais complexa.”

Em entrevista nesta semana à agência de notícias Reuters, Trump havia dito que era “totalmente a favor” de uma ofensiva das milícias curdas iranianas contra o poder.

Localizado nas montanhas do norte do país, perto da fronteira com o Irã, o Curdistão iraquiano serve de refúgio para facções armadas da oposição curda iraniana, que são atacadas com frequência por bombardeios de Teerã.

