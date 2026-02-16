Irã diz que EUA se tornou mais ‘realista’ antes de novas negociações em Genebra

O Irã afirmou nesta segunda-feira (16) que a postura dos Estados Unidos sobre seu programa nuclear se tornou “mais realista”, um dia antes de uma segunda rodada de conversas indiretas em Genebra.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, chegou à Suíça antes de uma nova rodada de negociações indiretas com Washington, no mesmo dia em que a Guarda Revolucionária iniciou manobras militares no estratégico estreito de Ormuz, uma passagem-chave para o trânsito de petróleo e gás.

“Uma avaliação cautelosa é que (…) a postura dos Estados Unidos sobre a questão nuclear iraniana se tornou mais realista”, declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baqaei, citado pela agência oficial IRNA.

Segundo Teerã, as conversas mediadas por Omã serão realizadas na terça-feira na Suíça.

Washington pressiona para que também sejam abordadas a questão dos mísseis balísticos do Irã e seu apoio a grupos armados na região.

Os exercícios militares da Guarda Revolucionária, o braço ideológico das Forças Armadas iranianas, têm como objetivo preparar esse corpo diante de “possíveis ameaças militares e de segurança” no estreito, informou a televisão estatal iraniana.

Políticos iranianos ameaçaram repetidamente bloquear o estreito, uma via marítima estratégica pela qual passa aproximadamente 20% do petróleo mundial.

Teerã e Washington retomaram as negociações neste mês, após as conversas anteriores fracassarem quando Israel lançou uma campanha de bombardeios sem precedentes contra o Irã em junho do ano passado.

“Temos esperança de que haja um acordo”, disse nesta segunda-feira o secretário de Estado, Marco Rubio.

Há grande incerteza sobre o destino das reservas de mais de 400 quilos de urânio enriquecido a 60% que o Irã possui, vistas pela última vez em junho por inspetores do organismo internacional de vigilância nuclear.

– Reunião com AIEA –

“O ministro das Relações Exteriores chegou a Genebra à frente de uma delegação diplomática e técnica para participar da segunda rodada da negociação nuclear”, escreveu o canal estatal iraniano IRIB no Telegram.

Antes das negociações, o chanceler Araghchi reuniu-se em Genebra nesta segunda-feira com o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), o argentino Rafael Grossi, que classificou o encontro de “exaustivo” em uma mensagem no X.

Araghchi deve manter conversas com seus homólogos suíço e omanense, assim como com outros funcionários internacionais, informou o Ministério das Relações Exteriores.

“Estou em Genebra com ideias reais para alcançar um acordo justo e equitativo. O que não está sobre a mesa é a submissão diante das ameaças”, disse no X.

Washington está representado pelo enviado para o Oriente Médio, Steve Witkoff, e pelo genro do presidente Donald Trump, Jared Kushner, confirmou a Casa Branca no domingo.

Essas últimas conversas ocorrem após repetidas ameaças de Trump de adotar ações militares contra Teerã, primeiro pela repressão mortal aos protestos antigovernamentais no Irã e, mais recentemente, para pressionar por um acordo sobre o programa nuclear.

Vários países ocidentais acusam o Irã de buscar fabricar uma bomba atômica, algo que Teerã nega.

“Se virmos sinceridade por parte deles [dos Estados Unidos], estou certo de que estaremos no caminho para alcançar um acordo”, afirmou à BBC o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Majid Takht-Ravanchi.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou no domingo que qualquer acordo deve incluir a eliminação de todo o urânio enriquecido do Irã, assim como da capacidade de Teerã de enriquecer mais.

