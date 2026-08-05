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Irã diz ter alcançado acordo com Omã sobre nova rota de navegação em Ormuz

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2 minutos

Irã e Omã estabeleceram uma rota para os navios que transitam pelo Estreito de Ormuz e estão finalizando os preparativos para gerenciar em conjunto essa passagem, anunciou o Ministério das Relações Exteriores de Teerã nesta quarta-feira (5). 

“As coordenadas geográficas da rota planejada foram acordadas por ambas as partes”, disse o porta-voz Esmaeil Baqaei à agência de notícias estatal Irna, acrescentando que os dois países trabalham em uma “declaração conjunta”, desde que “terceiros não obstruam o processo”.

“A declaração conjunta de ambos os países, que contém as principais considerações e pontos de acordo, também se encontra na fase final de revisão e redação”, acrescentou Baqaei, segundo a Irna.

O Irã assumiu de fato o controle do Estreito de Ormuz, via marítima estratégica para o comércio mundial de energia, desde que os Estados Unidos e Israel iniciaram a guerra contra a república islâmica, em 28 de fevereiro.

O presidente americano, Donald Trump, insiste reiteradamente que o Irã deseja alcançar um acordo para reabrir a rota ao tráfego marítimo, mas o país nega.

Tinha, inclusive, antecipado que buscaria arranjos com Omã, seu vizinho do outro lado do estreito.

Segundo o informe, Baqaei disse a jornalistas que os diálogos com Omã avançavam, mas que, inclusive se um acordo de entendimento fosse alcançado, isso não significaria que o estreito tivesse se tornado seguro para todos os navios em trânsito.

“Os fatores que tornam o Estreito de Ormuz inseguro seguem existindo por parte dos Estados Unidos, em particular o bloqueio naval e outras ações agressivas e ameaçadoras contra o Irã e seus interesses”, afirmou.

Antes do início da guerra, cerca de um quinto das exportações mundiais de petróleo e GNL passava pelo Estreito de Ormuz. 

O bloqueio desta via marítima estratégica fez dispararem os preços do petróleo em repetidas ocasiões desde então, e aumentou a pressão econômica e política sobre os Estados Unidos para encerrá-lo.

bur/dc/pc/mmy/aa/mvv

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