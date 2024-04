Irã lança ataque de drones contra Israel, que deve acontecer ‘dentro de horas’

3 minutos

Por Dan Williams e Parisa Hafezi

JERUSALÉM/DUBAI (Reuters) – O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã disse que lançou dezenas de drones e mísseis contra Israel neste sábado, um ataque que pode desencadear uma grande escalada entre os arqui-inimigos regionais, com os Estados Unidos prometendo apoiar Israel.

Os militares de Israel disseram que os drones, os quais fontes de segurança iraquianas disseram ter sido vistos sobrevoando o país vindos do Irã, levariam horas para atingir seus alvos.

O Canal 12 israelense disse que os mísseis lançados pelo Irã provavelmente atacariam mais cedo, mas que alguns mísseis e drones foram abatidos sobre a Síria ou a Jordânia.

O Irã prometeu retaliação pelo que chamou de ataque israelense ao seu consulado em Damasco, em 1º de abril, que matou sete oficiais da Guarda, incluindo dois comandantes seniores, e disse que seu ataque foi uma punição por “crimes israelenses”. Israel não confirmou nem negou a responsabilidade pelo ataque ao consulado.

O presidente dos EUA, Joe Biden, que na sexta-feira alertou o Irã contra o ataque a Israel depois de dizer que tal cenário parecia iminente, prometeu apoiar Israel contra o Irã, disse a Casa Branca.

Um general israelense aposentado, Amos Yadlin, disse ao canal de notícias do país 12 que os drones iranianos estavam equipados com 20 kg de explosivos cada.

Os militares de Israel disseram que sirenes soariam em qualquer área ameaçada e que as suas defesas estavam preparadas para lidar com elas.

Israel e a vizinha Jordânia, que fica entre o Iraque e Israel, disseram que iriam fechar o seu espaço aéreo na noite de sábado e a Jordânia anunciou estado de emergência.

A Síria, aliada do Irã, disse que estava colocando os seus sistemas de defesa terra-ar em torno da capital e das principais bases em alerta máximo, disseram fontes militares locais.

A guerra de Gaza entre Israel e o Hamas, agora no seu sétimo mês, aumentou as tensões na região, estendendo-se a frentes com o Líbano e a Síria e atraindo fogo de longo alcance contra alvos israelenses de lugares tão distantes como o Iêmen e o Iraque.

Esses confrontos ameaçam agora transformar-se num conflito direto e aberto que oponha o Irã e os seus aliados regionais a Israel e ao seu principal apoiante, os Estados Unidos.

(Reportagem de Dan Williams em Jerusalém, Parisa Hafezi em Dubai, Timur Azhari em Bagdá e Eric Beech e Doina Chiacu em Washington)