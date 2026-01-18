Irã restabelece parcialmente a internet, segundo organização de cibersegurança

O acesso à internet foi parcialmente restabelecido no Irã dez dias depois de as autoridades terem imposto um apagão no serviço devido a uma onda de protestos que sacudiu o país, informou, neste domingo (18), uma organização de cibersegurança.

“Os dados de tráfego indicam um retorno significativo de alguns serviços online, como Google, o que sugere que foi habilitado um acesso com alto nível de filtragem, o que corrobora os relatos dos usuários de uma restauração parcial”, informou a organização Netblocks em uma postagem nas redes sociais.

O Irã cortou, sem aviso prévio, todas as comunicações em 8 de janeiro, em meio à onda de manifestações contra o governo, que começaram em 28 de dezembro com protestos contra o alto custo de vida e derivaram em uma mobilização contra o regime autocrático no poder desde a revolução islâmica, em 1979.

Estes protestos são considerados o maior desafio ao regime iraniano desde as manifestações de 2022-2023, após a morte na detenção da jovem Mahsa Amini.

Segundo o balanço mais recente da Iran Human Rights (IHR), pelo menos 3.428 manifestantes morreram. A organização confirmou os casos através de fontes do sistema de saúde da república islâmica, diferentes testemunhos e várias fontes independentes.

No entanto, a ONG adverte que o número real de mortos pode ser muito maior. Meios de comunicação não conseguem confirmar de forma independente este balanço e as autoridades iranianas não divulgaram um número exato de mortos nos protestos.

Outras estimativas elevam este balanço para mais de 5.000 e inclusive a 20.000, mas o bloqueio da internet dificulta enormemente a verificação independente, segundo a IHR.

Antes do anúncio da Netblocks, a agência de notícias iraniana Tasnim reportou que as autoridades estavam avaliando restabelecer o acesso à internet “de forma progressiva”.

As ligações telefônicas para o exterior foram restabelecidas na terça-feira e as mensagens de texto, no sábado, após vários dias de suspensão.

Jornalistas da AFP em Teerã conseguiram se conectar à internet neste domingo, embora a maioria dos provedores de acesso sigam bloqueados.

As autoridades asseguraram ter retomado o controle da situação e anunciaram, neste domingo, a reabertura das escolas – fechadas há uma semana – e das universidades, segundo a TV estatal.

Nos últimos dias, foram realizadas grandes marchas em solidariedade aos protestos no Irã em várias cidades, entre elas manifestações em Berlim, Londres e Paris neste domingo.

