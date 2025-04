Irã tem ‘dúvidas’ sobre intenções americanas em diálogo sobre programa nuclear

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, destacou nesta sexta-feira (18) as ‘sérias dúvidas’ que o Irã tem a respeito das intenções dos Estados Unidos nas conversas sobre o programa nuclear de Teerã, que acontecerão no sábado em Roma.

O encontro acontecerá depois que o presidente americano, Donald Trump, pediu em março que as negociações sobre o programa nuclear iraniano fossem retomadas. Os países ocidentais e Israel afirmam que Teerã busca o desenvolvimento de armamento nuclear. Uma acusação que a República Islâmica nega.

No sábado, com a mediação de Omã, delegações do Irã e dos Estados Unidos se reunirão na capital italiana para abordar o assunto.

“Embora tenhamos sérias dúvidas sobre as intenções e motivos da parte americana, participaremos, apesar de tudo, nas negociações de amanhã”, disse Araqchi durante uma coletiva de imprensa em Moscou ao lado de seu homólogo russo, Sergey Lavrov.

“Estamos plenamente dispostos a trabalhar em prol de uma resolução pacífica sobre o programa nuclear pacífico do Irã”, acrescentou o ministro iraniano, que participará das negociações.

Na semana passada, uma primeira reunião foi organizada em Mascate, capital de Omã, que tanto Washington quanto Teerã consideraram “construtiva”.

Durante seu primeiro mandato, o presidente Donald Trump retirou os Estados Unidos de um acordo nuclear histórico, assinado em 2015 e que limitava o programa nuclear iraniano em troca de um alívio das sanções impostas contra a República Islâmica.

Teerã cumpriu o acordo até a retirada de Washington, mas depois começou a desvincular-se de seus compromissos.

Desde então, os esforços para retomar o acordo de 2015 fracassaram.

O governo de Israel reiterou nesta sexta-feira que evitará que o Irã tenha armas nucleares e afirmou ter um “plano de ação claro”.

“O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e eu, em conjunto com os órgãos relevantes, estamos comprometidos em liderar um plano de ação claro para evitar que o Irã adquira armas nucleares”, afirmou o ministro da Defesa israelense, Israel Katz.

