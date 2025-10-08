Irmã de Dolly Parton diz que seu estado não é ‘tão grave’ após pedir orações

afp_tickers

2 minutos

A irmã de Dolly Parton disse na terça-feira (7) que o estado de saúde da estrela do country americano não é “tão grave”, após ter pedido aos fãs que rezem pela cantora.

Parton, de 79 anos, adiou na semana passada seus próximos shows em Las Vegas devido a “problemas de saúde” não especificados e revelou que passará por vários procedimentos médicos.

“Passei a noite acordada rezando pela minha irmã”, publicou Freida Parton no Facebook. “Muitos de vocês sabem que ela não tem se sentido bem recentemente. Acredito verdadeiramente no poder da oração, e fui levada a pedir a todos que a amam no mundo […] a rezar comigo.”

No entanto, várias horas depois, disse em outra publicação que “não era sua intenção assustar ninguém, nem fazer parecer tão grave”.

“Não foi mais do que uma irmã mais nova pedindo orações pela sua irmã mais velha. Obrigado a todos por encorajá-la. Seu amor realmente faz a diferença”, esclareceu.

Parton tinha planejado realizar seis shows em dezembro no Caesars Palace, em Las Vegas. As apresentações foram adiadas para setembro de 2026.

“Como muitos sabem, estive lidando com alguns problemas de saúde, e meus médicos dizem que preciso passar por alguns procedimentos”, publicou a lenda do country nas redes sociais, em 28 de setembro.

Intérprete de sucessos como “Jolene”, a cantora não perdeu, no entanto, seu senso de humor característico: “Deve ser hora da minha revisão médica dos 160.000 km, embora não seja a habitual visita ao meu cirurgião plástico!”, brincou.

“Agora, falando seriamente, dada esta situação, não vou conseguir ensaiar nem montar o espetáculo que vocês querem ver. E não se preocupem achando que eu vou me aposentar, porque Deus ainda não disse nada sobre parar”, ressaltou na mensagem para milhões de seguidores.

Segundo a imprensa local, a cantora também cancelou sua participação em novembro no Governors Awards, evento de gala organizado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas em Los Angeles.

Dolly Parton tornou-se uma estrela na década de 1970, com singles como “Coat of Many Colors”, seguidos de sucessos como “I Will Always Love You”, famosa pela versão de Whitney Houston, e “9 to 5”.

bur-pr/dga/lb/rpr/jc